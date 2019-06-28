  • BIST 95.750
  • Altın 261,924
  • Dolar 5,7548
  • Euro 6,5543
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 26 °C
SON DAKİKADış ticaret rakamları açıklandı
»

Çiftçi ilacı değiştirdi, arı ölümleri yüzde 80 azaldı

Tekirdağ'da çiftçilerin "Arıları seviyoruz, onlara zarar vermeyen ilaçlar kullanıyoruz" sloganıyla başlattıkları çalışma sayesinde arı ölümleri 5 yılda yüzde 80 azaldı.
Çiftçi ilacı değiştirdi, arı ölümleri yüzde 80 azaldı

Tekirdağ'da çiftçilerin "Arıları seviyoruz, onlara zarar vermeyen ilaçlar kullanıyoruz" sloganıyla başlattıkları çalışma sayesinde arı ölümlerinde 5 yılda yüzde 80 azalma görüldü.

Türkiye'nin ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 75'ini karşılayan Trakya'da, ayçiçeğinin alternatifi olarak kabul edilen, nektar ile polen bakımından da oldukça zengin olan kanola üretiminin artmasıyla arıcılık sektörü de hareketlendi. 

Kanolada kullanılan bazı zirai ilaçların arı ölümlerine neden olduğunun tespit edilmesi üzerine 5 yıl önce Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği ve Tekirdağ Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından "Arıları seviyoruz, onlara zarar vermeyen ilaçlar kullanıyoruz" sloganıyla çalışma başlatıldı. İlk etapta kampanya olarak başlayıp çiftçilerden yoğun ilgi görmesi sonrası projeye dönüşen çalışmalar kapsamında, arı ölümlerinde 5 yılda yüzde 80 azalma yaşandı.

"Hangi ilacın arıya zarar vermediğini tespit ettik"

Tekirdağ Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Güneş Aytaç, arıların ürün verimine yüzde 25 katkı sağladığını ve bu durumun çiftçiyi oldukça mutlu ettiğini söyledi.

Zararlı ilaçların kullanımının azalmasıyla arı ölümlerinde büyük oranda azalma olduğunu anlatan Aytaç, arıların üretimin bir parçası olduğunu vurguladı.

Aytaç, arı ölümlerinin önüne geçmek için ilk olarak hangi ilaçların arılara zarar verdiğini tespit ettiklerini daha sonra da "Arıları seviyoruz, onlara zarar vermeyen ilaçlar kullanıyoruz" sloganıyla çiftçileri bilgilendirdiklerini ifade etti.

Önder, Çiftçi Danışmanlık Derneği ile ortak çalışma yaptıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Hangi ilacın arıya zarar vermediğini tespit ettik. Sonra bunların kullanılmaması gerektiğini, arılara zarar verdiğini çiftçilerimize anlattık. Dernek, aynı zamanda mahsul alımında, arıların ölümüne neden olan ilaçları kullanan çiftçilerin ürününü almadı. Bu zararlı ilaçların kullanılmamasında daha da caydırıcı oldu. İlaçların kullanımının azalmasıyla birlikte arı ölümlerinde yüzde 80 azalma oldu. Arılar tozlaşma için çok önemli. Özellikle yağlı bitkilerde bu verim daha da ön plana çıkıyor. Arı, ürünün verimini yüzde 25 artırıyor."

"Onlara asla zarar vermemeliyiz"

Önder Çiftçi Danışmanlık Derneğinde görevli ziraat mühendisi Ali Hakan Doğanuz da ayçiçeğinin alternatifi olarak görülen kanolanın arılar tarafından çok sevilen bir bitki olduğunu belirtti.

Doğanuz, arılara zarar vermeyen ilaçları tespit edip, bilgilendirdikleri çiftçileri bu ilaçların kullanımına yönlendirdiklerine değinerek, "Artık üreticinin biri zararlı ilaç kullandığında diğer üretici ona kızar hale geldi. Bu bizi çok mutlu etti. Arılar üretimin bir parçası. Biz ilaç, gübre kullanıyoruz, sulama yapıyoruz. Arılar da bu üretimin bir parçası. Onlara asla zarar vermemeliyiz." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arapçılık ve Tengricilik28 Haziran 2019 Cuma 00:05
  • Müslümanların birlik ve beraber olması28 Haziran 2019 Cuma 00:04
  • 'Önceki yaşamımda yaşayan bir ölü gibiydim'27 Haziran 2019 Perşembe 23:30
  • Ege ve Akdeniz'deki 'antik deniz yolu' ortaya çıktı27 Haziran 2019 Perşembe 23:15
  • AVM'lerdeki insan davranışları analiz edilecek27 Haziran 2019 Perşembe 22:54
  • Islık dilinin anavatanı Kuşköy turizme kazandırılıyor27 Haziran 2019 Perşembe 22:15
  • Türkiye'nin kadın jokeyleri başarılarıyla göz dolduruyor27 Haziran 2019 Perşembe 21:15
  • Boeing uçan araba çalışmalarına hız verdi27 Haziran 2019 Perşembe 20:50
  • Serin ve yağışlı hava geliyor27 Haziran 2019 Perşembe 17:06
  • Ayvaz Dede Şenlikleri’ne katılacak atlılar Saraybosna’dan yola çıktı27 Haziran 2019 Perşembe 15:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti