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Çiftçi ve üreticilere budama ve aşılama eğitimi

Tarım ve hayvancılık alanında yoğun bir potansiyele sahip olan Kahramankazan’da, çiftçi, üretici ve vatandaşlara yönelik meyvecilikte budama ve aşılama kursu verildi.
Çiftçi ve üreticilere budama ve aşılama eğitimi

Çiftçi ve üreticilere yönelik yaptığı desteklemelerle fark yaratan Kahramankazan Belediyesi, ilçede modern tarımın gelişmesi ve üretilen ürünlerden daha fazla verim alınabilmesi için örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. Belediye çiftçi, üretici ve vatandaşlara yönelik meyvecilikte aşılama ve budama kursu düzenledi. İki aşamalı olarak düzenlenen eğitimler kapsamında ilk olarak kursiyerlere teorik eğitimler verildi. Kursiyerler sonra ise bir meyve bahçesinde uygulamalı olarak düzenlenen eğitimlere katıldı. Kursiyerlere burada meyve ağaçlarında ağaç budama ve aşılama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Düzenlenen kurslara 100’e yakın kursiyer katıldı. 

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Başkan Oğuz’dan anlamlı hediye
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, Kahramankazan Belediyesi Termal Sera’da düzenlenen eğitimlere katılarak, ağaç budama ve aşılama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Oğuz, kursiyerlerle birlikte uygulamalı olarak meyve ağacı budama ve aşılama işlemlerini gerçekleştirdi. Burada kursiyerlerle yakından ilgilenen Oğuz, eğitimlere katılan tüm kursiyerlere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Oğuz daha sonra kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çektirerek, kendilerine budama makası hediye etti. Oğuz, bir tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan’da bu tür eğitimleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek, çiftçi ve üreticilerimizin daha fazla verim alması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Çiftçi ve üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Oğuz, “Kursa ilgi ve katılım oldukça yoğun oldu. Katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kursumuz inşallah hayırlara vesile olur” dedi.

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