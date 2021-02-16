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Çiftçilere ağaç budama eğitimi verildi

Keçiören Belediyesi, ilçedeki tarımsal üretimi ve verimliliği artırmak için meyve ağaçlarında budamanın nasıl yapılması gerektiğine ilişkin bilgilendirme semineri düzenledi. 
Çiftçilere ağaç budama eğitimi verildi

Keçiören’e bağlı, Kösrelik, Güzelyurt ve Sarıbeyler köylerinde gerçekleştirilen seminerlerde Ziraat Mühendisi Tuğba Ülgener tarafından budamaya dair teorik bilgiler paylaşıldı. Eğitimler daha sonra çiftçilerin de katılımıyla uygulamalı olarak yapılacak. 

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemize bağlı köylerimizde, ‘Meyve Bahçelerinde ve Bağlarda Budama’ konulu eğitim seminerleri düzenledik. Yanlış budamanın önüne geçmek ve bitki sağlığını korumak için ziraat mühendisimiz tarafından budamanın nasıl yapılması gerektiğine dair bilgiler verildi. Çiftçilerimizi bilinçlendirmek ve verimi artırmak için eğitim çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

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BAŞKAN ALTINOK: MEYVE ÜRETİMİNİ TEŞVİK EDİYORUZ
Keçiören’de meyve üretimini teşvik etmek için ücretsiz meyve fidanı dağıttıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çiftçilerimize ücretsiz ceviz, erik, vişne, elma, ayva, armut, kiraz, badem ve kayısı türünden meyve fidanları dağıtıyoruz. Yerli ve milli tarımsal üretimi teşvik ediyoruz. Üretim olmazsa insanlar tüketecek gıda bulamaz. Keçiören bir doğal ürün üretim ve satış merkezi olacak. Çiftçilerimize destek vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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