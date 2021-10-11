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Çiftçilere Buğday desteği

Gölbaşı Belediyesi,  ülkemizde ve ilçede yaşanan kuraklık sorunu sebebiyle çiftçilerin mağdur olmaması için çiftçilere buğday desteğinde bulunacak.
Çiftçilere Buğday desteği

Gölbaşı Belediye Meclisi oy birliği ile ülkemizde ve ilçemizde yaşanan kuraklık sebebiyle, üreticilerin mağduriyetine destek olmak amacıyla örnek bir karara imza attı. Çiftçinin ve üreticinin her zaman yanında olduklarının vurgusunu yapan Başkan Ramazan Şimşek “Kuraklığın kapımıza dayandığı bu günlerde çiftçimize bir nebze de olsa destek vermek amacıyla kişi başına %75 hibe ile 200kg. buğday yardımı yapacağız” dedi. 

Başkan Ramazan Şimşek, “Gölbaşında ikamet eden ve ilçe Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı  olan Gölbaşılı üreticilerimiz arasından Noter huzurunda yapılacak olan dijital kura çekilişi ile hibe buğday alacakların tespit edileceğini ve sonrasında %25 katkı payını ilgili hesaba ödeyen ve ÇKS belgesi ile ikametgahının Gölbaşında olduğunu beyan eden hemşerilerimizin bu yardımdan yararlanacağını” ayrıca “18 Ekim 2021 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde saat 14.00’da Noter çekiliş programı yapılacağını” dile getiren Başkan “ekilen her bir tohumun vatanımıza, milletimize ve çiftçimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni ettiğini” ayrıca “Tarım ve hayvancılık konusunda ülke tarımına yön verecek projelere hayat vereceğiz” diyerek sözlerini noktaladı. 

Hibe destek programının son başvuru tarihi 10 Ekim 2021 Pazar, saat 18.00 olup başvurular ise https://www.ankaragolbasi.bel.tr/hibe-basvuru internet adresinden yapılıyor.

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