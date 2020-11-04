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Çiftçilere 'multispektral kameralı İHA'lar' kolaylık sağlayacak

TARNET'in yerli imkanlarla ürettiği mobil baz istasyonu RTK cihazı ve multispektral İHA, çiftçilerin ilaçlama, hasar-risk değeri, hastalık ve sulama ihtiyacı tespitlerinde yardımcı olacak.
Çiftçilere 'multispektral kameralı İHA'lar' kolaylık sağlayacak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin (Tarım Kredi) teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET'in yerli imkanlarla ürettiği mobil baz istasyonu RTK cihazı ve multispektral insansız hava aracı (İHA), çiftçilerin birçok ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacak. Bu araçlarla edilecek veriler, yapay zeka destekli sistemlerle ilaçlamadan hasar-risk değerine, hastalıkla mücadeleden sulamaya kadar çeşitli konularda kullanılabilecek.

AA muhabirinin kurumdan edindiği bilgiye göre, TARNET Tarım Teknolojileri ekibi ve TARNET Yazılım Ar-Ge Merkezi ortak çalışmasıyla yerli ve milli multispektral kameralı İHA ve gerçek zamanlı ölçümler yapabilen RTK cihazı ürünlerinin çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ziraat alanlarında ekim, dikim ve hasat süreçlerinde aynı zamanda tarım arazilerindeki mahsullerin gelişimini, kalitesini, yetişme sürecini ve insan gözünün göremediği zararları multispektral kamera ile anlık tespit eden İHA çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Geliştirilen sistemle 9 ayrı değerleme sayesinde mevcut üretim süreçlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca, söz konusu gelişmelerle tarım arazilerinde verimliliğin yükseltilmesi amaçlanıyor.

TARNET'in geliştirdiği, birlikte çalışan RTK cihazı ve multispektral İHA ile elde edilecek veriler yapay zeka destekli sistemlerle çiftçilerin kararlarına yardımcı olacak. Tarla ekim alanı sınırları ve kullanım alanı tespiti, gübreleme ve ilaçlama ihtiyacı, hasar-risk değeri, hastalık ve sulama ihtiyacı tespitleri, su stresi haritalama, rekolte tahmini, bitki sağlığı takibi bu cihazlarla yapılabilecek.

Söz konusu sistemin Ar-Ge çalışmaları zeytin, üzüm, çeltik ve mısır tarlalarında devam ediyor. Sistemin 2021'in ilk çeyreğinde kullanıma alınması hedefleniyor.

Öte yandan, TARNET, tarım teknolojileri alanında yatırım ve geliştirme yapacak genç girişimleri desteklemek için de çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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