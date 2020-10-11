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Çiftçilere tohum desteği

Keçiören Belediyesi, Keçiören’e bağlı Kösrelik köyündeki çiftçilere 2 bin 500 kilogram siyez tohumu dağıttı. Diğer 3 köyde faaliyet gösteren çiftçilere verilecek olan tohum desteği için ise çalışmalar sürdürülüyor.
Çiftçilere tohum desteği

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören’i Ankara’nın doğal ürün üretim ve satış merkezi yapmak için yürütülen çalışmalar kapsamında Kösrelik köyündeki çiftçilere 2 bin 500 kilogram siyez tohumu dağıtıldığını belirtti. Başkan Altınok, “Çiftçilerimize tohum desteği vermeye devam ediyoruz. Çiftçilerimizi bilgilendirerek verimi artırmak için Ankara İl ve Keçiören İlçe Tarım Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğinde yürüttüğümüz İyi Tarım Uygulamaları’ndan da başarılı sonuçlar aldık. Keçiören’deki ekilebilir alanlarımızı asla boş bırakmayacağız.” dedi. 

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“YERLİ TOHUM TEŞVİK EDİLMELİ”
Yerli tohumun kullanımı konusunda çiftçilerin teşvik edilmesi gerektiğini anımsatan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Yerli ve milli ata tohumumuzu yaygınlaştırmalıyız. Tohumlarımızın geleceğe taşınması konusunda çiftçilerimize de büyük sorumluluk düşüyor. Hem sağlığımız için hem de kazanç sağlamak için genleriyle oynanmamış olan tohumlarımızı önümüzdeki yıllarda da üreterek gelecek nesillere miras olarak bırakmalıyız. Artık silah, top, tüfek yerine tarımsal üretimde güçlü olmak önemli hale geldi. Savaşlar artık silahla değil üretimle ve ekonomik kazanımlarla yapılıyor. Bu nedenle ata tohumumuza sahip çıkarak kullanımını artırmalıyız.”

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