Çiftçilerin hayali gerçek oldu

Çiftçilerin uzun yıllardır hayali olan bir hizmeti daha hayata geçiren Kahramankazan Belediyesi, kurduğu Köy Pazarı ile üreticilerin ürünlerini aracı olmadan tüketicilerle buluşturmasını sağladı.

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki çiftçi ve üreticilerin uzun yıllardır hayali olan Kahramankazan Köy Pazarı’nı açarak hizmete soktu. Pazarın açılış törenine, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe ziraat odası temsilcileri, belediye meclis üyeleri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. Köy Pazarı, ahilik geleneklerine uygun olarak yapılan pazar duası ile açıldı.

80 çiftçi tezgâh açtı

Kahramankazan Köy Pazarı’nın ilk gününde ilçedeki 80 çiftçi ve üretici tezgâh açtı. Çiftçi ve üreticiler yetiştirdikleri ürünleri vatandaşla buluşturdu. Pazarın ilk gününde yalnızca, Kahramankazan’dan değil Ankara’nın değişik ilçelerinden gelen vatandaşlar alışveriş yaptı. Başkan Oğuz da, pazarın ilk gününde çiftçileri yalnız bırakmadı. Tezgâhları tek tek gezen Oğuz, çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulunarak, alışveriş yaptı.

Yalnızca çiftçi ve üreticiler

Kahramankazan Köylü Pazarı’nda yalnızca, ilçe genelindeki çiftçi ve üreticilerin tezgâh açmasına izin veriliyor. Çiftçi ve üreticilerin dışında halden mal alarak, aracılık yapan esnafın pazara girmesine izin verilmiyor. Pazarda böylece, Kahramankazan’da üretilen domates, biber, patlıcan gibi birçok sebze ile meyve satışa sunuluyor. Pazarda yer almak isteyen çiftçi ve üreticilerden herhangi bir ücret de alınmıyor. Zabıta ekipleri de maske, mesafe ve temizlik denetimlerini sürdürerek, hijyenik bir ortamda alışveriş yapılmasını sağlıyor.

Üreticiden tüketiciye

Kahramankazanlı çiftçi ve üreticiler Köy Pazarı’nın açılmasını yıllardır beklediklerini belirterek, bu imkânı kendilerine sağlayan Başkan Oğuz’a teşekkür etti. Ürünlerini daha uygun fiyata tüketiciyle buluşturduklarını anlatan çiftçiler, bunda aracı olmadan direkt üreticiden tüketiciye ulaşılmasının etkili olduğunu ifade ediyor. Çiftçiler, “Kahramankazan Belediyemizin sunduğu bu imkânla, binbir emekle, alın terimizle ürettiğimiz, el emeği göz nuru ürünlerimizi daha ucuz, daha taze ve daha sağlıklı şekilde tüketiciyle buluşturuyoruz. Tüm Ankaralıları her cumartesi günü pazarımıza bekliyoruz” diye konuştu.

Başımızın tacısınız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, çiftçi ve üreticilerin ilçelerinde her Salı günü kurulan semt pazarının kenarında ürünlerini satmaya çalıştıklarını belirterek, sadece kendilerine ait bir köy ürünleri pazarı talebinde bulunduklarını söyledi. Bu talebe elbette kayıtsız kalamayacaklarını ifade eden Oğuz, “Biz de kendilerine cumartesi günleri hizmet verecek Köy Pazarımızı kurduk. Buradaki ana gayemiz çiftçimize, üreticimize her zaman destek olmaktır. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz, hayvan yetiştiricilerimiz başımızın tacıdır. Sizler yeter ki üretin, biz elimizden gelen tüm desteği size vermeye hazırız. İnşallah pazarımız giderek büyüyecek ve Türkiye’ye örnek olacak” diye konuştu. Oğuz ayrıca, geçtiğimiz ekim dikim döneminde çiftçi ve üreticilere yaptıkları 1 milyon sebze fidesi desteğini anımsatarak, dağıttıkları fideleri bugün pazarda ürün olarak görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Tarım ve hayvancılığa büyük destek

Kahramankazan Belediyesi, 2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere yönelik her yıl verdiği sebze fidesi desteğini vermemesi üzerine, ilçedeki çiftçi ve üreticilerin mağdur olmaması için harekete geçmişti. Belediye 1 milyon sebze fidesini yüzde 25 hibe destekli olarak çiftçilerle buluşturmuştu. Kahramankazan Belediyesi böylece geçen yıl Ankara’da çiftçilere fide desteğinde bulunan tek belediye olmuştu. Belediye fide desteğini yine bu yıl da sürdürerek 1 milyon sebze fidesini çiftçilerle yüzde 50 hibe oranıyla buluşturmuştu. Belediye bu yıl ayrıca, ilçenin meşhur Ova Kavunu’nun üretimini yeniden canlandırmak için çiftçilere yüzde 100 hibe oranıyla tohum ve ilaç desteğinde bulunmuştu. Hibe desteğinden faydalanan çiftçiler, 1000 dekarlık (1 milyon metrekare) alana tohumları ekmişti. Belediye ayrıca yine bu yıl, Ankara’da bir ilke imza atarak, Mobil Koyun Banyoluğu hizmetini başlatmıştı. Koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesini sağlayan mobil koyun banyoluğu, köy köy gezerek hayvan yetiştiricilerin işini kolaylaştırıyor.