Çiftçinin ot mesaisi başladı

Yaz sıcaklarının başlamasıyla çiftçilerin tarlada ot biçme mesaisi başladı. Sıcak havaya rağmen gün boyu çalışan çiftçiler hayvanlarının kışlık erzağını hazırlarken, “Şehirliye tatil, bize mesai zamanı”diyor.

Yağışlı günlerin geride kalmasıyla tatilciler güneşli günlerin keyfini çıkarma planı yaparken çiftçiler için ise apayrı bir mesai başlıyor. Yılın bu mevsiminde hayvanların kışlık yiyecekleri için hazırlık yapan çiftçiler, otlarını biçmeye başladı. Biçilen otlar, birkaç gün güneş altında kurutulduktan sonra kapalı alanlarda ya balya ya da yığma şeklinde muhafaza ediliyor. Bolu’da tarlada yerinde konuştuğumuz çiftçiler bu sene balya maliyetinin 5-6 lirayı bulduğunu söyledi. Öte yandan çiftçiler bu yıl yağışların bol geçmesinin otun bereketini artırdığı bilgisini verdi.

YILIN BU DÖNEMİ GÜNEŞ BİZİM İÇİN MESAİ DEMEK

Çiftçiler, “Otları biçip hazırlayabilmemiz için ardı ardına güneşli sıcak ve kuru hava gerek. Genellikle gün dönümü (21 Haziran) öncesi ya da sonrası bu tarihe denk geliyor. En az 5-6 gün üst üste güneş olduğu anda biçme, kurutma ve balyalama işlemine başlıyoruz. Şehirde yaşayanlar için bu zamanlar tatil anlamına geliyor. Herkes denize gitme, otel bakmaya başlıyor. Ya da memleketlerine tatile gidiyor. Ancak çiftçi için bu zamanlar güneşin altında çalışma zamanı. Eğer iyi çalışmazsak kışın büyük zorluk yaşarız.”

YAĞIŞLAR ÇOK OLUNCA OT BEREKETLİ OLDU. KIŞIN RAHATIZ

Bu yıl yağışların Haziranın son günlerine kadar devam etmesinin ot hasadını geciktirdiğini ancak bunun da otun bolluğuna neden olduğunu belirten çiftçiler, “Normalde şu anda bu işlerin tamamlanmış olması gerekirdi. Fakat 2-3 gün öncesine kadar sağanak yağışlar devam etti. Hatta önümüzdeki günlerde yine yağış gelecekmiş. Biz de tarladaki otlarımız ıslanmadan işi yetiştirmeye çalışıyoruz. Yağışın bol olması bizim faydamıza oldu. Bu sene hasat bereketli geçiyor. Normalden 1,5 kat daha fazla ot alıyoruz. Kışın Allah'ın izniyle rahat edeceğiz” diye konuştu.

1 BALYANIN MALİYETİ 5-6 LİRA

Geçtiğimiz yıllarla balya maliyetlerinin hemen hemen aynı olduğunu belirten çiftçiler, “Geçen seneyle yakın yine 5-6 lirayı buluyor. Kendi makineniz varsa bu maliyet daha da düşer. Bu fiyatın içerisinde biçme, balya makinesi çalıştırma ve nakliye var. Tabi hepsinin temelinde mazot maliyeti var. Kendi emeğinizi de bu maliyete katmış oluyorsunuz. 10 büyükbaş hayvana en az 250 balya vermeniz gerekir. Kışın durumuna bağlı olarak bu miktar değişebilir. Biz genellikle daha fazlasını yapıp 2 yılımızı rahat geçirmeyi hedefliyoruz. Her sene böyle bol yağış almıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

KARIŞIK YEM BİTKİLERİ DE BU ZAMANDA BİÇİLİYOR

Karışık yem için kullanılan çavdar ve arpanın da bu mevsimde biçildiğini belirten çiftçiler hazır yemlerden ziyade bu tür bitkileri karıştırarak vermenin daha ekonomik olduğunu belirtiyor.çiftçiler inekler için özellikle süt veriminde büyük rol oynayan mısırın da yakın zamanda biçilmeye başlanacağını ve silaj olarak hazırlanacağı bilgisini verdi.

Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

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