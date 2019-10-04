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Çiftçinin yüzü yağlık ayçiçeğiyle gülüyor

Konya Ovası'nda son yıllarda ekimi yaygınlaşan ayçiçeği, üretim maliyetinin düşük olması ve kilogram başına 40 kuruş devlet desteği verilmesi nedeniyle çiftçinin gözdesi oldu.
Çiftçinin yüzü yağlık ayçiçeğiyle gülüyor

Türkiye'nin hububat ambarı konumundaki Konya Ovası'nın ürün deseninde önemli yere sahip yağlık ayçiçeği, ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyor. 

Konya, son 20 yılda üretim alanı katlanarak artan yağlık ayçiçeği üretimiyle Trakya bölgesinin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Hasadı tamamlanmak üzere olan yağlık ayçiçeği, yetiştirme maliyetinin düşük oluşu ve kilogram başına 40 kuruş devlet desteği verilmesi nedeniyle son yıllarda ova çiftçisi için cazip bir ürün haline geldi.

Devlet desteği üretimi artırdı

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, ayçiçeğinin Konya Ovası'nın en önemli ürünü olduğunu söyledi.

Ürünün hasadında sona yaklaşıldığını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Ayçiçeğinin yüzde 85'i hasat edildi. Bu yıl verim iyi. Dekarda ortalama 450 kilogram rekolte gerçekleşti. Türkiye yılda 3-4 milyar dolar civarında yağlı tohum ve küspe ithal eden bir ülke. Kendi kaynaklarının bu topraklarda üretilmesi açısından ayçiçeği tarımı çok önemli. Ayçiçeği tarımında bölgemiz, Trakya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Çiftçi ayçiçeğini sevdi. Verimi, az su tüketimi, kilogramına 40 kuruşluk devlet desteği, fiyatı ve erken hasat imkanından dolayı tercih ediliyor. Ayçiçeğine olan ilginin artacağını tahmin ediyoruz. Bölgemizde ayçiçeği alımı yapan ve işleyen büyük tesisler var."

Soylu, "Ayçiçek yağında ham yağ, işlenmemiş tohum şeklinde ithalat yapıyoruz. Bunu ne kadar azaltırsak ülkemize katma değer olarak dönecektir. Küspesi de yem fabrikalarının önemli ham maddesi ve çok katma değerli bir ürün. Bunda da ciddi ithalat var. Ayçiçeği tarımını geliştirmekle ve üretimini artırmakla, hem yemeklik yağ ihtiyacını hem de yemlik küspe ithalatını önleyerek ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyoruz." dedi.

"Geliri çok güzel, masrafı az"

Konya'nın Sarayönü ilçesi Gözlü mahallesinde üretim yapan çiftçilerden Özgür Özdemir de bu yıl ilk kez ayçiçeği ektiğini söyledi.

Modern tekniklerle üretim yaptıklarını ve dekar başına 500 kilogram ürün aldıklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Eskiden buğday, arpa ekerdik. Sulak bölgelerimizde ayçiçeğinin ekimi yaygınlaşıyor. Geliri çok güzel, masrafı da diğerlerine göre yüksek değil. Girdi fiyatları daha makul seviyede olursa ayçiçeğinde daha çok ekim yaparız. Türkiye'nin yağlı tohum ihtiyacını da ithalat olmaksızın üretiriz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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