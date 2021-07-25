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Çiftçiye akaryakıt desteği

Kahramankazan Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçede çiftçi ve üreticilere yönelik yaptığı desteklemeleri sürdürüyor. Belediye bu kapsamda ilçedeki çiftçilere 500’er TL’lik akaryakıt (mazot) desteği verecek.
Çiftçiye akaryakıt desteği

Kahramankazan Belediyesi, çiftçi ve üreticilere yönelik yaptığı desteklemelere bir yenisini daha ekledi. Kahramankazan Belediyesi, bu kapsamda ilçedeki çiftçilere yönelik akaryakıt (mazot) desteklemesi uygulaması başlattı. Mazot desteklemesinden faydalanmak isteyen çiftçi ve üreticiler Kahramankazan Belediyesi ve Kahramankazan Ziraat Odası Başkanlığı’na başvuruda bulunabilecek. Başvuruların toplanmasının ardından çiftçilere 500’er TL’lik akaryakıt (mazot) desteği verilecek. Çiftçilere böylece, üretim maliyetlerinin önemli bir ayağını oluşturan mazot kullanımında kayda değer bir destekleme yapılmış olacak.

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Her zaman yanınızdayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bir tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan’da çiftçi ve üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, “Geride bıraktığımız 3 yıllık süreçte çiftçilerimize yüzde 50 hibe oranıyla 3 milyon 200 bin sebze fidesi desteği vermiştik. Şimdi de çiftçilerimize 500’er TL’lik mazot desteği veriyoruz. Başvuruların tamamlanmasının ardından çiftçilerimize mazot desteklemesini başlatacağız. İmkânlarımız ölçüsünde yaptığımız bu desteklemeyi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Toprak can, toprak hayat, toprak üretim demek. Üretim olmazsa hayat durur, topraktan koparsak hayat durur. Bunun farkındayız ve onun için Kahramankazan Belediyesi olarak çiftçi ve üreticilerimize elimizden gelen desteği sonuna kadar vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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Tarım ve hayvancılığa dev destek

Kahramankazan Belediyesi, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında çiftçilere yüzde 50 hibe oranıyla toplamda 3 milyon 200 bin adet domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesi dağıtmıştı. Belediyenin bir diğer desteklemesi ise ilçenin meşhur Ova Kavunu’nun üretimini yeniden canlandırmak için çiftçilere yüzde 100 hibe oranıyla yaptığı tohum, ilaç ve ekipman desteği olmuştu. Ankara’da bir ilke imza atan Kahramankazan Belediyesi, koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesini sağlayan Mobil Koyun Banyoluğu hizmetini başlatmıştı. Belediye ayrıca, pandemi nedeniyle çiftçilerin elinde kalan yaklaşık 150 ton soğan ve patatesi de satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştı.

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Çiftçiler memnun

Mazot desteklemesinden oldukça memnun olduğunu ifade eden çiftçiler, bu uygulamadan dolayı belediyeye teşekkür ederek, “Bizler için oldukça önemli bir uygulama, böylece üretim maliyetlerimiz mazot alanında yarı yarıya düşüyor. Üretimi teşvik eden bu uygulamanın devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.
 

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