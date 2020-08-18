Çifte cinayet sonrası dondurma yiyen zanlı tutuklandı

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık bulunan ve kendisiyle aynı ismi taşıyan yeğeni İsmail Yılmaz ile serada çalışan Veli Uyan'ı av tüfeğiyle öldüren, 3 kişiyi de yaralayan İsmail Yılmaz sevk edildiği adliyede tutuklandı

Olay dün sabah Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi Yenimahalle mevkisinde yaşandı. İsmail Yılmaz, bitişik evlerde yaşadığı aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık bulunan yeğeni İsmail Yılmaz'ın evinin önüne gitti. Amca Yılmaz, kendisiyle aynı ismi taşıyan yeğenine aracına bindiği sırada av tüfeğiyle ateş etti. Yeğen Yılmaz, aracından inip, kaçmaya çalışırken amca, tüfeği art arda ateşledi. İsmail Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

ÇİFTE CİNAYET SONRASI DONDURMA YEMİŞ

Amca İsmail Yılmaz, silah sesini duyup evden çıkan yengesi Şerife Yılmaz ile yeğeninin eşi Zahide Yılmaz'a da ateş açtı. Anne Şerife Yılmaz göğsünden, gelini Zahide Yılmaz ise ellerinden vurularak, yaralandı. Tüfekle çevreye rastgele ateş eden İsmail Yılmaz, yakındaki bir serada çalışan Veli Uyan'ı da henüz bilinmeyen nedenle vurup öldürdü. Amca Yılmaz, bir marketten aldığı dondurmayı yedikten sonra Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, teslim oldu.

RASTGELE ÇEVREYE DE ATEŞ ETTİ

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yeğen İsmail Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yaralı Şerife Yılmaz, Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınırken, Zahide Yılmaz'ın tedavisi olay yerinde yapıldı.

İsmail Yılmaz'ın rastgele çevreye açtığı ateş nedeniyle olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki bir evde yaşayan Tuğba Avcı adlı genç kızın da yaralandığı ortaya çıktı. Avcı da hastanede tedaviye alındı.

'CİĞERİNİ SOĞUTMAK İÇİN DONDURMA YEMİŞ'

Zahide Yılmaz'ın "'Yapma amca, etme amca' dedim ama durmadı. Bir de ciğerini soğutmak için dondurma yemiş. Allah belasını versin" diyerek gözyaşı döktüğü olay yerinde 20'den fazla boş fişek bulundu.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen amca İsmail Yılmaz, mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Öte yandan öldürülen İsmail Yılmaz ve Veli Uyan, Aksu ilçesinde toprağa verildi.