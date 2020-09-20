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Çifte kapalı pazar yeri

Etimesgut Belediyesi, Bağlıca Mahallesi ve Tunahan Mahallesi'ne kapalı pazaryeri ve zabıta merkezi inşa ediyor. 
Çifte kapalı pazar yeri

Bağlıca kapalı pazaryeri Mermeroğlu Caddesi'nde yaklaşık 3.500 metre kare alan üzerine inşa ediliyor. Tunahan pazar yeri ise Tunahan Spor Tesisleri'nin karşısında, 17 Şubat Şehitleri Hatıra Ormanı'nın yanında yaklaşık 5 bin m² alan üzerine yapılıyor.

Bağlıca ve Tunahan Kapalı Pazar yeri hizmete açıldığında Etimesgut'un pazar sayısı 16'ya ulaşacak.
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Bağlıca Mahallesi ve Tunahan Mahallesi kapalıpazar yerlerini kısa sürede tamamlayarak hizmete açmayı planladıklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin mevsim şartlarından etkilenmeden her mevsim taze meyve sebzeyi en ucuza alabilmelerine imkan sağlayan kapalı pazaryerlerimizin sayısını artırmak için yoğun gayret sarfediyoruz. Atayurt, Ahimesut ve Alsancak Kapalı Pazaryeri ve zabıta merkezlerimizi daha önce hizmete açmıştık. Bu iki pazar yerimizi de hizmete açarak pazar sayımızı 16'a çıkarmış olacağız. Yeni pazarlarımız hayırlı olsun" dedi.

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