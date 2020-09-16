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Çiftlik Bank davasında dosyası ayrılan 28 sanık beraat etti

Çiftlik Bank davasında yargılamanın niteliği dikkate alınarak dosyası ayrılan 28 sanığın davasında, tüm sanıklar ayrı ayrı beraat etti.
Çiftlik Bank davasında dosyası ayrılan 28 sanık beraat etti

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan gerekçeli kararda firari sanık Mehmet Aydın'ın örgüt kurucusu olduğu, örgütün ekonomik çıkar amaçlı olarak ve hiyerarşik bir yapıya sahip olduğu belirtildi. Gerekçeli kararda dosyası ayrılan 28 tutuksuz sanığın "Suç işlemek için kurulan örgüte üye olma", "Örgüte bilerek, isteyerek yardım etme" ve "Malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarmak" suçlarından dava açıldığı anlatıldı.

YASAL UNSURLAR OLUŞMADI

Kararda, sanıkların savunmaları, müşteki beyanları, hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu  (MASAK) raporu ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek sanıkların üzerine atılı suçlamaların yasal unsurlarının oluşmadığı anlatıldı. Sanıklara bu sebeplerle üzerlerine atılı "Suç işlemek için kurulan örgüte üye olma", "Örgüte bilerek, isteyerek yardım etme" ve "Malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarmak" suçlarından ayrı ayrı beraat verildiği anlatıldı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank’a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede firari sanık Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 1 kez “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek”, 3762 kez “Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık”, 3762 kez “Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve 1 kez de “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 22 bin 580’er yıldan 75 bin 260’ar yıl hapis cezası isteniyor.

30 şüpheli hakkında da, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak”, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığını arttırma suçlarından 5’er yıldan 13’er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli ise firari.

Kaynak: Haber Kaynağı
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