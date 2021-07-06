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'Çiftlik Bank' davasında yeni gelişme: Mahkeme kısıtlama kararı verdi

"Çiftlik Bank" davası sanığı ve kamuoyunda "Tosuncuk" olarak bilinen Mehmet Aydın'la ilgili yürütülen soruşturma dosyasında kısıtlama kararı alındı.
'Çiftlik Bank' davasında yeni gelişme: Mahkeme kısıtlama kararı verdi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan Mehmet Aydın hakkında yürütülen savcılıktaki soruşturma dosyasına, kısıtlama kararı alınmasını talep etti.

Talebi kabul eden Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, Mehmet Aydın hakkında yürütülen soruşturma dosyasına kısıtlama kararı verilmesine hükmetti.

Karar kapsamında, taraf avukatlarının soruşturma dosyasını inceleme ve dosyada bulunan belgelerden örnek alma yetkisinin kısıtlandığı öğrenildi.

102 mağdurun şikayetiyle yeni dosya açıldı
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın hakkında, 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine yeni bir soruşturma dosyası açıldığı öğrenildi.

Farklı illerden de müştekilerin yaptığı şikayetlerin yetkisizlik kararıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında tek dosya üzerinden birleştirilerek yürütüldüğü, bu soruşturma dosyasında mağdurların uğradığı zararın tespiti amacıyla bilirkişi incelemesi yaptırıldığı belirtildi.

Aydın hakkında başlatılan soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülüyor.

Olay
Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süredir firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

Aydın, 3 Temmuz'da 22.10'da getirildiği İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uçakta gözaltına alınmıştı.

Aydın hakkında açılan davada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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