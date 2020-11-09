Çiftlik çalışanı, yemeğini geç getiren patronunu bacaklarından vurdu

Balıkesir'in Havran ilçesinde çiftlik çalışanı S.E.'nin, yemeğini geç getirdiği için ayaklarından vurduğu Edremit Devlet Hastanesi'nde doktor olan patronu Ayhan Ağaoğlu'nun eniştesi olduğu ortaya çıktı.