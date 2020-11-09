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Çiftlik çalışanı, yemeğini geç getiren patronunu bacaklarından vurdu

Balıkesir'in Havran ilçesinde çiftlik çalışanı S.E.'nin, yemeğini geç getirdiği için ayaklarından vurduğu Edremit Devlet Hastanesi'nde doktor olan patronu Ayhan Ağaoğlu'nun eniştesi olduğu ortaya çıktı.
Çiftlik çalışanı, yemeğini geç getiren patronunu bacaklarından vurdu

Edremit Devlet Hastanesi'nde görevli Dahiliye Uzmanı Ayhan Ağaoğlu'na ait Havran ilçesine bağlı kırsal Büyükşapçı Mahallesi'ndeki çiftlikte çalışan kayınbiraderi S.E., dün akşam saat 19.00 sıralarında telefonda, patronuna yemeğini geç getirdiği için kızarak, "Bu saatten sonra getirme" dedi. Bağ evine gelen Doktor Ayhan Ağaoğlu, S.E. ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine S.E., pompalı tüfekle eniştesi olan patronunu bacaklarından vurdu. Öfkesi dinmeyen S.E., Doktor Ağaoğlu’nun araca binmesini de engellemek için, önce arazi taşıtını sonra da bağ evini ateşe verdi.

Ağaoğlu, eşini arayarak kendisini almasını istedi. Doktor Ağaoğlu, Edremit Özel Hastanesi'nde ameliyata alınırken, şüpheli S.E., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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