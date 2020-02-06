  • BIST 123.403
  • Altın 300,824
  • Dolar 5,9854
  • Euro 6,5825
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 7 °C
»

Çığ bölgesinde ikinci facia: Can kaybı 34'e yükseldi

Van'da 5 kişinin öldüğü çığ felaketinde kaybolan 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olaydaki toplam can kaybının 34 olduğunu açıkladı. Kurtarma çalışmalarına sabaha kadar ara verildi.
Çığ bölgesinde ikinci facia: Can kaybı 34'e yükseldi

İçişleri  Bakanı Soylu, Van'daki ikinci çığ felaketinde can kaybının 34 olduğunu söyledi.

Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmalarını yürüten ekiplerin üzerine çığ düştü. 

Saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalarda 60'dan fazla kişi sağ kurtarıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına sabaha kadar ara verildi. 

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü.

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükseldi. Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü. Şimdiye kadar 28 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yaklaşık 70 kişi de yaralı olarak kurtarılarak çeşitli hastanelere sevk edildi.

11 ŞEHİDİMİZ VAR

İçişleri Bakanı Soylu, 8 jandarma ile 3 güvenlik korucusunun şehit olduğunu, 30'dan fazla kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Foto galeri için tıklayın

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pilot ile kule konuşmaları ortaya çıktı! Dikkat çeken anons06 Şubat 2020 Perşembe 10:01
  • Uçağın pistten çıkma anı kamerada06 Şubat 2020 Perşembe 09:55
  • Esed'in varilleri havaya uçtu: Topçu birliklerimiz Esed'e ait helikopter üssünü vurdu06 Şubat 2020 Perşembe 09:48
  • Erdoğan: Türkiye'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapmakta kararlıyız06 Şubat 2020 Perşembe 09:40
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı06 Şubat 2020 Perşembe 09:39
  • Pistten çıktı parçalara ayrıldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var06 Şubat 2020 Perşembe 09:38
  • Çığ bölgesinde ikinci facia: Can kaybı 34'e yükseldi06 Şubat 2020 Perşembe 09:38
  • Hakkari'de acı haber: Şehidimiz var06 Şubat 2020 Perşembe 09:37
  • Kalın'dan PKK, YPG/PYD yöneticilerinin katılımıyla AP'de konferans düzenlenmesine tepki06 Şubat 2020 Perşembe 09:36
  • Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 564’e yükseldi06 Şubat 2020 Perşembe 09:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti