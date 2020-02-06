Çığ bölgesinde ikinci facia: Can kaybı 34'e yükseldi

Van'da 5 kişinin öldüğü çığ felaketinde kaybolan 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olaydaki toplam can kaybının 34 olduğunu açıkladı. Kurtarma çalışmalarına sabaha kadar ara verildi.

İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki ikinci çığ felaketinde can kaybının 34 olduğunu söyledi.

Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmalarını yürüten ekiplerin üzerine çığ düştü.

Saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalarda 60'dan fazla kişi sağ kurtarıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına sabaha kadar ara verildi.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü.

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükseldi. Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü. Şimdiye kadar 28 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yaklaşık 70 kişi de yaralı olarak kurtarılarak çeşitli hastanelere sevk edildi.

11 ŞEHİDİMİZ VAR

İçişleri Bakanı Soylu, 8 jandarma ile 3 güvenlik korucusunun şehit olduğunu, 30'dan fazla kişinin kurtarıldığını açıkladı.

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