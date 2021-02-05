Çığ felaketinde yakınlarını kaybedenler o günü unutamıyor

Van'da 4 ve 5 Şubat2020'de 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolundaki çığ olayında ekiplerin kurtarma çalışmalarına destek veren vatandaşlar yaşadıklarını unutamıyor.

Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi yakınlarında geçen yıl art arda düşen iki çığda 42 kişinin hayatını kaybettiği olayın acısı unutulmuyor.

Çatak ilçesine bağlı Yapılı mezrasında yaşayan güvenlik korucusu Ferit Yavuz ve Nesim Yavuz, ilk çığın ardından olay yerine koşarak kar altında kalanların kurtarılmasına yardımcı oldu.

İkinci çığda kar kütleleri altında kalarak hayatını kaybeden amcasının oğlu Nesim Yavuz'un üzüntüsünü yaşayan Ferit Yavuz, AA muhabirine, çığın düştüğü haberinin ardından tüm köylülerin olay yerine koştuğunu anlattı.

"Gittiğimizde tam bir can pazarı yaşanıyordu. Elimizden geldiğince küreklerle, demir çubuklarla çığ altında kalanları aradık." diyen Yavuz şunları kaydetti:

"Birçok insanı orada sağ kurtardık ama bazı cansız bedenleri de karın altından çıkardık. O gün herkes oradaydı. Haberi duyan oraya koştu. El birliğiyle çığın altında kalanları kurtarmaya çalıştık. Amcamın oğlu güvenlik korucusu Nesim Yavuz ile beraber çığ bölgesine gitmiştik. Onu ikinci çığda kaybettik. Herkes orada o faciaya tanıklık etti. Sadece amcamın oğlu değil orada hayatını kaybeden herkes bizim yakınımızdı. Hayatını kaybeden askerler bizim çocuklarımızdı. Bu nedenle o güne dair yaşananları anlatmak çok zor. O günü unutamıyoruz."