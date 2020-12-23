Çiğ hamsi yedi, 'koronaya ilaç aramayın' dedi

Rize'nin Pazar ilçesinde balıkçı Alim Kösoğlu (51) koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirdiğini ileri sürerek, çiğ hamsi yedi.

Pazar ilçesinde balıkçılık yapan Alim Kösoğlu, ayıkladığı hamsileri pişirmeden yedi. "Koronaya ilaç aramayın" diyen Kösoğlu, çevredekilerin şaşkın bakışları altında hamsileri tek tek yuttu. Kösoğlu, "Korona diye bir şey yok, önemli olan C vitamini, portakal ve hamsi. Hamsinin pişmişi zararlı, çiğ yiyeceksin. Sonra hiçbir şey kalmaz” dedi.