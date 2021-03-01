Çiğ köfte "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbetti

Afyonkarahisar'da bir çiğ köftecide, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğunu ileri süren ve çalışanı darp eden müşteri, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen G.Ş, İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelerek acısız çiğ köfte siparişi verdi. Hazırlanan çiğ köftenin tadına bakan G.Ş, köftenin acılı olduğu gerekçesiyle tartıştığı iş yeri çalışanı Y.K'yi darbetti. Y.K. aldığı darp raporu ile polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşananlar iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, dürümü yedikten sonra çalışan ile tartışmaya başlan G.Ş, daha sonra çalışana yumruklar savurarak hakaret ediyor. Y.K'nin sakinleştirmeye çalıştırdığı G.Ş, bir süre sonra iş yerinden ayrılıyor. Polis ekiplerince yakalanan G.Ş, emniyetteki ifadesinde konuyu doğruladı. G.Ş, olayla ilgili tutuksuz yargılanacak.