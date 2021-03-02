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Çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle çalışanı darbeden ve iş yerine saldıran 4 şüpheli adliyede

Afyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbeden şüpheli ile aynı iş yerine saldıran 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle çalışanı darbeden ve iş yerine saldıran 4 şüpheli adliyede

İş yeri çalışanını darbeden G.Ş. ile dün akşam aynı iş yerine saldıran H.Ş, B.B. ve D.B'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Olay
Afyonkarahisar'da bir çiğ köftecide 23 Şubat'ta yaşanan olayda, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğunu ileri süren müşteri G.Ş, iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'u darbetmiş, darp anı güvenlik kamerasına yansımıştı.

Polis ekiplerince yakalanan G.Ş, emniyetteki ifadesinde konuyu doğrulamış, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. G.Ş, Cumhuriyet savcılığının kararıyla emniyet ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınmıştı.

Dün akşam yaşanan olayda da aynı iş yerine ikinci saldırı gerçekleşmiş, iş yerine gelen bir grup, aynı iş yerinin güvenlik kamerasına, ardından kapıya alkol şişesi fırlatmış, iş yeri çalışanına küfürler etmişti.

Bu saldırıyla ilgili de çiğ köftecideki çalışanı darbeden G.Ş'nin kardeşi H.Ş, eniştesi B.B. ile kardeşi D.B. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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