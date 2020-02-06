Çığ şehitlerine veda

Van'daki çığ faciasında şehit olan askerler için tören düzenlendi.
Dün Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Olayda aralarında güvenlik görevlilerinin bulunduğu 33 kişi hayatını kaybetti.
Van'daki çığ faciasında şehit olan askerler için tören düzenlendi.
Dün Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Olayda aralarında güvenlik görevlilerinin bulunduğu 33 kişi hayatını kaybetti.
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