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Çiğdem Cami'nde "Askıda Elbise" projesi başlatıldı

Keçiören’deki Çiğdem Cami İmam Hatibi Orkun Görgün, “İhtiyacın Varsa Al Yoksa As” sloganı ile uygulanmaya başlattığı “Askıda Elbise” projesiyle hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü kurmaya başladı. 
Çiğdem Cami'nde "Askıda Elbise" projesi başlatıldı

Keçiören İlçe Müftülüğü’ne bağlı Çiğdem Cami’nde “Askıda Elbise” projesi başlatıldı.

İHTİYACIN VARSA AL YOKSA AS
Cami İmam Hatibi Orkun Görgün tarafından “İhtiyacın Varsa Al İhtiyacın Yoksa As” sloganı ile uygulanmaya başlanan “Askıda Elbise” projesi ile ihtiyaç fazlası giyim eşyaları cami müştemilatında toplanıyor. İçinde bulunduğumuz soğuk kış aylarında ihtiyaç sahibi vatandaşlar, buradan seçtikleri elbiseleri alarak mutlu bir şekilde evinin yolunu tutuyor. 

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HAYIR KÖPRÜSÜ KURULDU
Başlattığı örnek proje ile ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren Cami İmam Hatibi Görgün şunları söyledi: “Bu vesilesiyle şimdiye kadar birçok vatandaşımız evinde kullanmadığı ihtiyaç fazlası kıyafetleri camimize getirdi. Hayırseverlerimiz maddi destekte bulundu. Böylelikle hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü kurmuş olduk. Özellikle bu soğuk kış aylarında dar gelirli ve mülteci ailelerimize bir nebzede olsa katkı sağlamış olduk." 

Mert Yılmaz/İLKSAYFA-

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