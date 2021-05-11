Çiğdemtepe Yenimahalle Evi’nde sona gelindi

Çiğdemtepe sakinlerine sosyal ve kültürel etkinliklerde ev sahipliği yapması amacıyla yapımına başlanan Çiğdemtepe Yenimahalle Evi’nin inşaatında sona gelindi.

Çevre düzenlemesinin ardından hizmete hazır hale gelecek olan tesis pandemi sonrası açılacak.Pandemi sürecinde yapımına hız verilen ve tamamlanan Çiğdemtepe Yenimahalle Evi taziye, kına ve nişan organizasyonları, kültür ve sosyal faaliyetler gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandı.

Mahalleli için her ayrıntı düşünüldü

Çiğdemtepe Yenimahalle Evi, bin 112 metre kare arsa alanında 740 metre kare inşaat alanı üzerine konumlandırıldı. 2 kat şeklinde planlanan tesiste; 2 adet salon, bay, bayan tuvalet, mutfak, mescit ve depo bulunuyor.

Yenimahalle’de sosyal belediyeciliğin gereği olarak vatandaş odaklı hizmet yürütüldüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sıkıntılı günler yaşayan vatandaşlarımıza elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Pandemi sonrasında mahalle sakinlerinin hizmetine sunacağımız Çiğdemtepe Yenimahalle Evi taziye, kına, nişan gibi etkinliklerde vatandaşın yer sıkıntısını çözecek. Vatandaşımız iyi günde kötü günde belediyenin desteğini yanında hissedecek. Bunun yanı sıra Yenimahalle Evi sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitim seminerleri, müzik dinletileri gibi birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Mahalle sakinlerinin birçok ihtiyacını karşılayacak şekilde yapımını tamamladığımız Çiğdemtepe Yenimahalle Evi’ni virüs tehlikesinin ortadan kalkması ile birlikte vatandaşın kullanımına açacağız. Bu beladan bir an önce kurtulmanın yolu birlikte mücadele etmekten ve mesafe, temizlik kurallarına dikkat etmekten geçiyor” dedi.