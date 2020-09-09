Çiğdemtepe’ye taziye evi 

Yenimahalle Belediyesi, ilçedeki taziye evlerine bir yenisini daha ekliyor. Ekipler, Çiğdemtepe Mahallesi’nde Yenimahalle’nin 7’inci taziye evini bir an önce bitirebilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Bugüne kadar Yakacık, Ata, Turgut Özal, Serhat, Karşıyaka Kültür Merkezi ve İvedik Köy Konağı olmak üzere 6 farklı noktada hizmet veren taziye evlerinin 7’incisi Çiğdemtepe Mahallesi’ne yapılıyor.

Bin 112 Metrekare alan üzerine tek katlı ve 400 metrekare kapalı alan olarak projelendirilen taziye evinde; taziye salonu, bay/bayan wc, abdesthane, mescit, mutfak ve teknik hacimler yer alacak.

Kurmaylarıyla birlikte taziye evinin inşaatını gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yaptığımız her yatırımda halk yararını gözetiyoruz. Vatandaşlarımız bu tesislerimizi ücretsiz olarak kullanıyor. Cenazesi olan aile, bu evlerde taziyeleri kabul edip, yemek verebiliyor, mevlit okutabiliyor. İnşallah Çiğdemtepe taziye evimizi de yılbaşından önce hizmete açacağız” dedi.

“Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız”

Taziye evleriyle vatandaşların kötü gününde yanında oluyoruz diyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ölümün ne zaman geleceğini bilemeyiz. Ölüm hayatımızın bir gerçeği. Taziye evlerimiz sayesinde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımız, bir yandan yakınını kaybetmenin hüznünü yaşarken diğer yandan taziye için yer aramak zorunda kalmıyor. Belediye olarak vatandaşlarımızı acılarını yaşadıkları sırada yer, sandalye masa gibi telaşlardan kurtardık. Şimdi taziyelerini yapmış olduğumuz taziye evlerinde gerçekleştirebiliyorlar. Temizliğini de biz yapıyoruz. Amacımız o acı günde vatandaşlarımızın yanında olmak. Onların acısını bir nebze olsun hafifletmek. İyi günde kötü günde vatandaşlarımızın her zaman yanındayız” dedi.