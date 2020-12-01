  • BIST 1.284
  • Altın 449,364
  • Dolar 7,8066
  • Euro 9,3509
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 4 °C
»

Çiğli'de plastik fabrikasında yangın

İZMİR’in Çiğli ilçesinde, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Çiğli'de plastik fabrikasında yangın

Yangın, saat 00.30 sıralarında Çiğli Atatürk  Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) 10044 sokaktaki bir plastik fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede fabrikanın tamamını sararken, çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlerin metrelerce yükseğe çıktığı görüldü. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahalede bulunurken, fabrikada zaman zaman patlama meydana geldi.

Fabrika işçilerinden Ecevit Kılınç, "Yemeğe çıktık hep beraber, 6 kişiyiz. Bir kişi yemeğini alıyor, içeriye geri gidiyor. Arkadaşımızın bağırması üzerine içeri girdiğimizde alevler her yeri sarmıştı. Yangın tüpü ile söndürülecek gibi değildi, her taraf boya kaynıyor. Ondan sonra patlamalar oldu, kendimizi dışarıya attık" dedi. Fabrika çalışanları tahliye edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bitlis'te PKK'ya ait el bombaları, lav silahı ve top mühimmatı ele geçirildi30 Kasım 2020 Pazartesi 20:41
  • Sultanbeyli'de denetimler gerçekleştirildi30 Kasım 2020 Pazartesi 20:34
  • Husumetlisince sokak ortasında tabancayla vurulduğu anlar kamerada30 Kasım 2020 Pazartesi 20:34
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19'a karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı30 Kasım 2020 Pazartesi 20:02
  • Toplu ulaşımda ve trafikte akşam yoğunluğu30 Kasım 2020 Pazartesi 19:42
  • Beyoğlu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı30 Kasım 2020 Pazartesi 18:02
  • Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti30 Kasım 2020 Pazartesi 17:06
  • Sürücülere 'kış lastiği' uyarısı30 Kasım 2020 Pazartesi 16:53
  • Bakan Akar: TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa yapacağız30 Kasım 2020 Pazartesi 16:52
  • SABİM'e "En İyi Kamu Hizmetleri" kategorisinde ödül30 Kasım 2020 Pazartesi 16:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti