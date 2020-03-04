27. Dönem İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Saadet Partisi’nden istifa etti.
T24'ün ulaştığı İslam, istifasını doğrularken, değerlendirme yapmak istemediğini söyledi. İslam, İstifasını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na ve Meclis Başkanlığı'na sunduğunu belirtti.
İslam'ın istifasıyla Saadet Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekili sayısı 1'e düştü.
Saadet Partisi, TBMM'de Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman tarafından temsil edilecek.
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