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Cihat Yaycı kimdir?

Libya ile yapılan anlaşmanın mimarı ve "Fetömetre" uygulamasını geliştiren kişi olarak bilinen Cihat Yaycı kimdir? Neden istifa etti? Şu anda ne yapıyor?
Cihat Yaycı kimdir?

Cihat Yaycı, 1966 yılında Elazığ'da doğdu. Yaycı, 1984 yılında Deniz Lisesi'nden, 1988 yılında da Deniz Harp Okulu'nu bitirdi.

2000'de Deniz Harp Akademisi’nden, 2003'de ise Müşterek Harp Enstitüsü’nden mezun olan Yaycı, Donanma Komutanlığı karargâhında Konsept Şube Müdürlüğü yaptı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargâhında Yönetim Analiz ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Strateji ve Prensipler Şube Müdürlüğü ve Strateji ve Antlaşmalar Daire Başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

Marmara Üniversitesi'nde İngilizce işletme insan kaynakları yönetimi, ABD'de, Naval Postgraduate School'da ise (NPS) fizik mühendisliği ile elektronik mühendisliği üzerine yüksek lisans yaptı ve İstanbul Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler alanında doktorasını tamamladı.

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CİHAT YAYCI’NIN ASKERİ KARİYERİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bazı gemilerde branş subaylığı ve bölüm amirliği yapan Cihat Yaycı, TCG Yavuz ile TCG Kemalreis'in 2. komutanlığı görevlerinden sonra 2005-2006 yılları arasında, TCG Kemalreis 'in komutanı olarak görev yaptı. 2011-2012 yıllarında ise 5’inci Muhrip Filotillası Komodoru oldu. 30 Ağustos 2012'de Tuğamiralliğe terfi eden Yaycı, aynı yıl Moskova askeri ataşesi görevine getirildi. 2014'de Güney Görev Grup Komutanı ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Direktörü, 2015'de ise Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanı görevlerini üstlendi ve 29 Temmuz 2016 yılında Tümamiral oldu. 2016'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığına getirilen Yaycı, 20 Ağustos 2017'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı görevine atandı.

18 MAYIS 2020’DE İSTİFA ETTİ

Cihat Yaycı, 7 Mayıs 2020'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazetede yayımlanan kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınarak Genelkurmay Başkanlığı'nın emrine verildi. Bunun üzerine istifa dilekçesinde "onurunun örselendiğini" ve “kumpas kurularak görevden uzaklaştırılmış bir Amiral olarak mesleğini icra edemeyeceğini” belirten Cihat Yaycı, 18 Mayıs 2020'de görevinden istifa etti.

CİHAT YAYCI ŞU AN NE YAPIYOR?

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Cihat Yaycı şu anda Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanlığını yapmaktadır.

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