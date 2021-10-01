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ÇIKARMADIK YER DEĞİŞTİRDİK

ABB Basın Yayın Dairesi Koordinatörü Gültekin, yurt bulamayan öğrencilere yer açmak için Şefkat Evleri’nin boşaltıldığı iddiasını yalanlayarak, “Yer değişikliği yapılarak öğrenciler aynı merkezlerde toplanmıştır” dedi. 
ÇIKARMADIK YER DEĞİŞTİRDİK

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yurt bulamayan öğrencilere sağladığı geçici barınma hizmeti için sokakta kalan vatandaşları şefkat evlerinden çıkardığı iddiasına yalanlama geldi. Konu hakkında sosyal medya hesaplarından açıklama yapan ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, “Bugüne kadar öğrencilerimizin barınması için Şefkat Evleri’mizden hiçbir vatandaşımız çıkarılmamıştır. Yer değişikliği yapılarak öğrenciler aynı merkezlerde toplanmıştır” dedi.

GEÇİCİ BARINMA HİZMETİ SAĞLIYOR

Ankara’ya şehir dışından gelen yüzlerce öğrenciye geçici barınma hizmeti sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bazı öğrencileri şefkat evlerine yerleştirmişti. Bu uygulama sonrası belediyenin şefkat evlerinde kalan evsiz vatandaşları sokağa attığı iddia edilmişti. Konu hakkında açıklama yapan ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, söz konusu iddiaları yalanladı.

ASILSIZ VE KİRLİ BİR İFTİRA 

Öğrencilerin sadece şefkat evlerinde değil 30 farklı lokasyonda kaldığını belirten Volkan Memduh Gültekin, iddiaların asılsız ve kirli bir iftira olduğunu kaydetti. Gültekin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Küçük bir kesim tarafından, yurt bulamayan öğrencilere ABB'nin sağladığı geçici barınma hizmeti için sokakta kalan vatandaşları Şefkat Evleri’nden çıkardığı iftirası atılmış, çamur siyasetinin en kirli örneklerinden biri daha sergilenmiştir.”

YER DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

“Bugüne kadar öğrencilerimizin barınması için Şefkat Evleri’mizden hiçbir vatandaşımız çıkarılmamıştır. Yer değişikliği yapılarak öğrenciler aynı merkezlerde toplanmıştır. Öğrencilerimiz sadece Şefkat Evleri’mizde değil, 30 farklı lokasyonda konaklamaktadır.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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