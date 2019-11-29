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Çıkınağıl ismi değerlendi!

Evren’in adının ‘Çıkınağıl’ olarak değiştirilmesine kesin gözüyle bakılmasının ardından bazı uyanık girişimciler yeni ismin internetteki alan adını (domain) hemen satın aldı. Yaklaşık 50 liraya alınan alan adına istenen fiyat ise 5 bin TL.
Çıkınağıl ismi değerlendi!

12 Eylül darbecisi Kenan Evren’in isminin yer aldığı Evren ilçesinin adının ‘Çıkınağıl’ olarak değiştirilmesi için AK Parti’nin Ankara milletvekilleri geçtiğimiz günlerde yasa teklifi vermişti. Meclis’te grubu bulunan diğer partiler ise darbecilerin toplumun hafızalarından silinmesi için Evren’in adının değiştirilmesi yönünde desteklerini açıklamıştı. Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal bu gelişmelerin ardından “Bölgede Çıkınağıl olarak biliniyoruz. Biz de bu yönde karar aldık. Çıkınağıl olarak değişecek, genel olarak düşünce ve görüşler o yönde. Resmileştikten sonra tabela değişiklikleri ve diğer değişiklikler olacak. İsim değişikliğinin gündeme gelmesiyle reklamımız da oldu. Geniş bir kitlenin ilgisini de çekmiş olduk” ifadelerini kullanmıştı. 

ÇIKINAĞIL İSİMLERİ İNTERNETTE SATIN ALINDI

Evren ilçesinin adının Çıkınağıl olarak değiştirilmesine kesin gözüyle bakılmasının ardından bazı girişimciler tarafından www.cikinagil.com adresinin domain’i (alan adı) ve Çıkınağıl isminin internetteki bazı isim uzantıları hemen satın alındı. Muhabirimiz ismi satın alan girişimci ile görüştü. Girişimci, domain’ini aldığı sitenin isim hakkını 5 bin TL karşılığında satabileceğini, diğer tekliflere de açık olduğunu söyledi. Domain’lerin fiyatları isme göre değişiyor. Domain’in fiyatı genelde 10 ila 50 TL arasında değişiyor. 

ANADOLU’NUN EN ESKİ YERLEŞİM YERİ   

AK Parti tarafından Evren’in ismi değiştirilmesi için verilen kanun teklifinde özetle şu ifadeler yer aldı: “Bugün Evren ismiyle anılan Çıkınağıl, Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden birisidir. Çıkınağıl ve çevresi, 1071 sonrası Selçuklu hâkimiyetine girmiş, 1400’lü yılların sonlarına doğru Osmanlı tarafından fethedilmiştir. Çıkınağıl, 1963 yılında Şereflikoçhisar’a bağlı bir belediye olmuş, 1982 yılında ‘Evren’ adını almıştır. 1990 yılında çıkarılan 3644 sayılı yasa ile Ankara’ya bağlı ilçe statüsü kazanmıştır. Ankara merkezine 178 km uzaklıkta olan ilçemiz Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında, günümüzde 3 bin 606 nüfusu olan bir yerleşim yeridir” 

“ÇIKINAĞIL İSMİ DAHA YAYGIN” 

“12 Eylül 1980 darbesi sonrası birçok cadde, mahalle, sokak ve okula darbenin mimarı Kenan Evren’in ismi verildiği gibi Çıkınağıl’ın ismi de aynı şekilde Evren olarak değiştirilmiştir. Her ne kadar uzun süredir resmi olarak Evren ismiyle anılıyor olsa da bu ilçede yaşayan vatandaşlarımız arasında ‘Çıkınağıl’ ismi hâlen çok yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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