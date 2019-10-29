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Çıkıp hesap verin: 56 gün geride kaldı

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 55 ailenin, HDP'nin Diyarbakır il binası önündeki oturma eyleminde 56 gün geride kaldı.
Çıkıp hesap verin: 56 gün geride kaldı

Çocuklarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan gözü yaşlı ailelerin 3 Eylül'de başlattığı evlat nöbeti sürüyor. Oğlu Mehmet için İstanbul'dan gelen İmmihan Nilifırka, dün sinir krizi geçirdi. HDP il binasına girmek isteyen kadına polis ekipleri engel oldu. Gerginlik esnasında “Evlatlarımızdan ne istediniz vicdansızlar? Bizim evlatlarımızı niye kaçırdınız? Çocuklarımız üzerinden siyaset yapmayın. Kendi evlatlarınızı dağa gönderin. Çıkın dışarı, hesap verin” diye bağıran anne fenalık geçirip yere yığıldı. Nilifırka'ya ilk müdahaleyi alanda bekleyen 112 sağlık ekipleri yaptı.

VİCDANSIZLIK

Oğlu Özkan için oturma eylemi yapan Süleyman Aydın da HDP il binası önünde her gün bir annenin fenalık geçirdiğini belirterek, partiden açıklama beklediklerini söyledi. Acılı baba, “Çocuklarımızı devlete karşı niye kullanıyorsunuz? Bizden ne istiyorsunuz? Çocuklarımızı geri gönderin. Onlar üzerinden ne diye siyaset yapıyorsunuz? Hiç mi bu annelerin feryadını duymuyorlar? Bu ne vicdansızlık böyle? 56 gün değil, 56 yıl geçse de çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. Ölü ya da diri çocuklarımızı HDP'den istiyoruz” diye tepki gösterdi. Kızı Fadime'yi bekleyen Kütahyalı anne Hatice Levent de “Ne istediniz yavrularımızdan, gelin buraya hesaplaşalım” diye bağırdığı HDP'lilere meydan okudu.

HDP’ye suç duyurusu

Diyarbakır İl Başkanlığı'na takılan kameralar sebebiyle HDP için suç duyurusu yapıldı. Şevket Bingöl sökülen eski kameraların kayıtlarında çocuklarının görüntüsünün yer aldığını, Şeyhmus Kaya ise yeni takılan kameralarda ses kayıt özelliğinin bulunduğunu iddia etti. Aileler HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz'den de şikayetçi olurken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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