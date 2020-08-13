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Çikolata Yapım Atölyesi, Mamaklı kadınlarla buluştu

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri’nin kadınlara yönelik eğitimleri devam ediyor. Aile Merkezleri bu kez istihdama yönelik çalışmalardan biri olan Çikolata Yapım Atölyesi ile Mamaklı kadınları buluşturdu. 
Çikolata Yapım Atölyesi, Mamaklı kadınlarla buluştu

Şef Ramazan Tuğluoğlu eşliğinde atölyelere katılan kadınlar el emekleriyle birbirinden farklı çikolatalar yaptı. Uygulamalı eğitimde çikolata yapımının inceliklerini öğrenen kadınlar aşama aşama farklı kalıplar uyguladı. 6 farklı aile merkezinde gerçekleşen eğitimlerde gıda üretiminin ön koşulu olan hijyen ve gıda güvenliği konularında bilgilendirilen kursiyerler, çikolatanın ham maddesi kuvertürün eritilmesi, soğutulması ve kalıplanması konularında da pratik eğitim aldı. Çikolatanın muhafazası ve ambalajlanması konusunda bilgi alan kursiyerler, çikolata yapımını pratikte uygulayarak eşsiz lezzetler ortaya çıkardı. Kadınlara atölye sonunda katılım sertifikası da verildi.

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Başkan Köse’den tebrik

Mamak’ta düzenledikleri kurslarla vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sunmanın yanı sıra kadınların istihdamına ve ev ekonomilerine de katkı sunmayı amaçladıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çikolata yapımında hünerlerini gösteren kursiyerleri tebrik etti. Başkan Köse, “Çikolata Yapım Atölyesi’ne katılan güzel Mamak’lı hemşehrilerimiz birbirinden lezzetli çikolatalar yaptılar. Artık bayramlarda çikolatalarımızı atölye çalışmamıza katılım gösteren hanım kardeşlerimizin elinden yiyeceğiz inşallah. Böylelikle; burada eğitim gören katılımcılarımız girişimcilik faaliyetlerini daha bilgili ve bilinçli olarak başlatıp devam ettirebileceklerdir. Sektörde çalışmak isteyen kursiyerlerimiz daha rahat iş imkânı elde edebileceklerdir. Kursiyerlerimiz aldıkları e-ticaret eğitimi sayesinde de evlerinde ürettikleri çikolataları rahatlıkla alıcılara ulaştırarak ek gelir elde etme imkânına kavuşacaktır” dedi.

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