  • BIST 1.382,000
  • Altın 498,17
  • Dolar 8,8200
  • Euro 10,3250
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 15 °C
»

Çıldır Gölü kenarındaki kamışlardan saman üretiyorlar

Kars’ta saman sıkıntısı çeken vatandaşlar, Çıldır Gölü kıyısındaki sazlık alanda biten 3 metrelik kamışları traktörle biçerek patozla samana çevirdi.
Çıldır Gölü kenarındaki kamışlardan saman üretiyorlar

Son yılların en kurak yaz mevsimini yaşayan Kars'ta üreticiler, saman problemini, Çıldır Gölü kıyısındaki kamışları samana dönüştürmekle çözdü. Arpaçay ilçesi Taşbaşı köyünde yaşayanlar, kış aylarında hayvanlarının yem ihtiyacını gidermek için Çıldır Gölü kıyısındaki 3-4 metre boyundaki kamışları traktörlere bağladıkları biçerle kesti. Römorkla taşınan kamışlar patozda öğütülerek samana dönüştürülüp depolara konuldu.

240920211430166358048.jpg
Kuraklık sebebiyle tarlalardan istedikleri verimi alamadıklarını, sürekli artan kaba yem fiyatı sebebiyle kamışı samana dönüştürdüklerini ve Kars’ta ilk kez bu üretimi yaptıklarını belirten besici Dural Taşdemir, “Biz buradaki kamışı nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük. Traktörle biçilir mi biçilmez mi diye düşündük, sonra baktık biçiliyor. Çıldır Gölü'nün hemen kenarındaki kamışları değerlendirmek istedik. Önceden sulak araziydi, bu sene de kuraklık olması sebebiyle traktörler batmadı, onlarla biçtik topladık. Çok da güzel bir saman çıkıyor. Güneydoğu'dan gelen kilogram fiyatı 1 TL  olan samandan çok daha kaliteli bir saman. Bunları bu şekilde değerlendiriyoruz. Patosda saman haline getirip, hayvanlarımıza yedirmek için bu şekilde bir değerlendirme yaptık ve oldu. Çok güzel bir saman çıkıyor, bu şekilde işler yaptık burada. Kışın hayvanlara kamıştan ürettiğimiz samanları vereceğiz” diye konuştu.

240920211430326358458.jpg

'HAVALAR SOĞUYANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ'

Bu üretimi ilk kez denediklerini anlatan Taşdemir, şunları söyledi:

“Çok eski yıllarda yapıldı mı bilmiyorum. Ben 32 yaşındayım, daha önce hiç böyle bir şey yapılmadı, zaten bu olduğumuz yerler tamamen suydu. İşte 2021 yazında, burada ciddi bir kuraklık oldu. Kuraklık sebebiyle sular çekildi ve traktörler batmadı. Kamış ama yüzde sekseni ot, yeşillik, yaprak. Yani çok kaliteli bir saman çıkıyor, hayvanlar çok iyi yiyor, götürdük denedik. Biraz zahmetli bir iş, bugün ekipmanları burada çalıştıramıyoruz biz. Biçsek 500 ton saman çıkar yani çok ciddi boyutta kamış var burada. Yaklaşık 200 dönümlük arazi burası, büyük bir alan da var. Zahmetli olduğu için, havalar soğuyana kadar ne kadar yapabilirsek, devam edeceğiz. Hem maddi olarak da bize faydası çok. Bu saman çok daha kaliteli. Kendi ihtiyacımızı buradan tamamlamış olduk devam da edeceğiz.”

240920211430566352262-001.jpg

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sevil'i öldüren eski eşe ağırlaştırılmış müebbet24 Eylül 2021 Cuma 14:11
  • Denizli'de anaokulu önünde bıçaklı kavga; tekniker yaralandı24 Eylül 2021 Cuma 13:50
  • Erdoğan'dan Biden'a sert eleştiri: Daha önce hiç böyle bir durum yaşamadım24 Eylül 2021 Cuma 13:48
  • Dünyada yangınlarda İHA’ları kullanan ikinci ülkeyiz24 Eylül 2021 Cuma 13:40
  • MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi24 Eylül 2021 Cuma 13:26
  • Şebeke hattı patladı, otoparktaki araçlar sular içinde kaldı24 Eylül 2021 Cuma 13:24
  • Hava yolunu halkın yolu yaptık24 Eylül 2021 Cuma 13:22
  • Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi24 Eylül 2021 Cuma 13:18
  • Bakan Kasapoğlu'ndan yurt açıklaması24 Eylül 2021 Cuma 13:17
  • Ayılar koyunlara saldırdı: çoban o anları cep telefonu ile kaydetti24 Eylül 2021 Cuma 13:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti