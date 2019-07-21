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Çıldır Gölü, uçmayı öğrenen yavru kuşlarla şenlendi

Ardahan-Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü'nde üreme dönemini tamamlayan göçmen kuşlar, uçmayı yeni öğrenen yavrularıyla kanat çırparak sonbaharda yapacakları göçe hazırlanıyor.
Çıldır Gölü, uçmayı öğrenen yavru kuşlarla şenlendi

Ardahan-Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü'nde üreme dönemini tamamlayan göçmen kuşlar, uçmayı öğrenen yavrularıyla kanat çırparak sonbaharda yapacakları göç hazırlıklarına başladı.

Ardahan'a 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve kış mevsiminde Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak gezintisinin yapıldığı Çıldır Gölü, her mevsim farklı güzellikleriyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Kışın yüzeyinin tamamen buzla kaplanmasıyla yerli ve yabancı turistleri bölgeye çeken Çıldır Gölü, yazın da doğal güzellikleri ve kuş türleriyle ilgi görüyor.

Başta Van Gölü Martısı olmak üzere, pelikan, yaban kazı, karabatak gibi kuş türlerine yaşam alanı sunan göl, yazın kuş cıvıltılarıyla şenleniyor.

Yavrular kanat çırpmaya başladı

Üreme dönemi için bölgede bulunan göçmen kuşlar, uçmayı yeni öğrenen yavrularıyla gökyüzünde kanat çırparak sonbaharda yapacakları uzun göç yolculuğuna hazırlanıyor.

Kanat çırpmayı öğrenen yavrular gökyüzünde özgürce uçarken, henüz küçük olan yavru kuşlar ise çalılık ve otların arasında gizleniyor.

Gölün Ardahan kesimindeki Akçakale köyünde balıkçılık yapan Turhan Kılıç, Çıldır Gölü'nün her mevsim ayrı güzellikler sunduğunu söyledi.

"Göl en renkli dönemini yaşıyor"

Özellikle Akçakale köyüne yakın bulunan göl içindeki adacıkların bu mevsimde kuşlarla dolup taştığını ifade eden Kılıç, şöyle dedi:

"Bir süre önce kuşlar bu adalara yumurta bıraktı. Şu an ise yumurtadan çıkan yavrularla buralar şenlendi. Yavrular ve ebeveynleri bu bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Çıldır Gölü en renkli ve hareketli dönemini yaşıyor. Burada bir kuş cenneti mevcut."

Kılıç, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu'nun bölgeye büyük emek verdiğini belirterek, "Bölgeyi köylülerle birlikte korumamızdan dolayı bu adalar ve göl yazın böyle şenleniyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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