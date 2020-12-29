  • BIST 1.447
  • Altın 448,563
  • Dolar 7,4236
  • Euro 9,0921
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 3 °C
»

Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı

Kars'ın Arpaçay ilçesinin Taşbaşı köyündeki balıkçılar, dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avlanmaya başladı.
Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı

Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzla kaplandı. Balıkçılar, 123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü'nde oluşan yaklaşık 25 santimlik buz tabakasını kırarak, Eskimo usulü balık avlıyor.

Sezonu açtıklarını belirten balıkçı İsmail Göller (25), her yıl olduğu gibi bu yıl da göl üzerindeki buzu kırarak ağları gölün içine bıraktıklarını söyledi. Eskimo usulü balık avlama sezonunun açıldığını ifade eden Göller, "Gölün yüzeyi buz tutmaya başlayınca atlı kızakçılar sezonu açmıştı. Gölün yüzeyindeki buz tabakası 25 santime ulaşınca biz balıkçılar da Eskimo usulü balık sezonunu başlattık. Kazma ve küreklerle açtığımız küçük deliklerden ağları gölün içine bıraktık. Umarız bereketli bir yıl olur" diye konuştu.

Gölde balıkçılıkla uğraşan, Orhan Göller (18), İsmail Göller (25) ile Latif Taşdemir (40) ilk ağlarını buz altına bıraktı. Kazma kürekle buz tabakasını kırıp, gölün içerisine atılan ağlara takılan balıklar çıkartılarak çevre il ve ilçelere satılıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alevlerin arasından komşuların kurtardığı çift o anları anlattı28 Aralık 2020 Pazartesi 16:45
  • İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi son 10 yılın en düşüğünde28 Aralık 2020 Pazartesi 14:18
  • Mezopotamya’nın saklı güzelliği: Bataklıklar28 Aralık 2020 Pazartesi 11:48
  • Üzerine kaynar su dökülen Roda'nın tedavisine başlandı26 Aralık 2020 Cumartesi 21:01
  • Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı26 Aralık 2020 Cumartesi 20:03
  • Balıkçının silahla vurduğu kuğu tedaviye alındı26 Aralık 2020 Cumartesi 18:05
  • 12 yıldır ölenlerin kayıtlarını tutuyor26 Aralık 2020 Cumartesi 18:00
  • Köprüden atlamak istedi, vatandaş 'Gel çay içelim' diyerek ikna etti26 Aralık 2020 Cumartesi 17:43
  • İzmir'deki konteyner kentin ilk bebeği 'Adnan' dünyaya geldi26 Aralık 2020 Cumartesi 14:04
  • Belediye hoparlöründen 'cenazeye katılmayın' anonsu26 Aralık 2020 Cumartesi 14:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti