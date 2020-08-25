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Çıldır Gölü'nde yün yıkama telaşı

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinin Güvenocak köyünde yaşayan kadınlar, yaylada kırptıkları ya da satın aldıkları koyun yünlerini Çıldır Gölü'nde yıkayıp, kuruttuktan sonra yatak, yorgan ve yastık yapıyor.
Çıldır Gölü'nde yün yıkama telaşı

Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte, Kars ile Ardahan arasındaki Çıldır Gölü kenarında, bugünlerde kadınlar yün yıkıyor. Yaz ve kış binlerce turistin akınına uğrayan Çıldır Gölü'nün Sazlısu köyü bölgesinde suya giren Erdoğan ailesi, yatak, yorgan ve yastık için satın aldıkları yünleri yıkadı. Büyükler yün yıkarken, çocuklar da yüzerek, gölün keyfini çıkardı.

Kışın İstanbul'da olduklarını, yazın da köye geldiklerini anlatan Turgut Erdoğan (62), "Köyümüzden kopamıyoruz. Her yaz buraya gelir, yağımızı, peynirimizi yaparız. Sağlıklı olduğu için de satın aldığımız yünleri gölde saatlerce yıkayıp ipe asarak kurutuyoruz. Daha sonra bunları yatak, yorgan ve yastık yapıp İstanbul'a götürüyoruz. Çünkü biz bunlarla büyüdük. Hem çok sağlıklı hem de hazırların da rahat edemiyoruz" diye konuştu.

'5- 10 YIL ÖNCE YÜN YIKAMAK İÇİN KOCA GÖLDE YER BULAMAZDIK'

Her yıl Çıldır Gölü'nün etrafının yün yıkayan kadınlarla dolup taştığını ancak bu sayının her geçen gün azaldığını söyleyen Güler Erdoğan ise "Koyun yünü ve kaz tüyünden yapılan yatak, yorgan ve yastıkta uyumak ayrıcalıktır. Ailece her yıl köyümüze geliriz. Burada kışın İstanbul'da yiyeceğimiz olan kaz eti, yağ, peynir ve erişte gibi ürünleri hazırlarız. 3-4 yılda bir de yatak yorgan için yün alırız. Bu yünlerin en güzel temizliği de gölde oluyor. Saatlerce yıkayıp tertemiz ettikten sonra iplere asıp kurutuyoruz. Sonra da bunları yatak, yorgan ve yastık yapıyoruz. Bundan 5-10 yıl öncesine kadar yün yıkamak için koca gölde yer bulamazdık. Ama şimdi yıkayan yok gibi. Hazır ürünlerden dolayı yüne talebin gittikçe azaldığını görmek üzücü" dedi.

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