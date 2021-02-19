Çıldır'ın atlı kızaklarının masalsı gezintisinin sırrı: Çivili nal

Çıldır Gölü'nde hizmet veren atlı kızaklarda kullanılan atların ayaklarına takılan ve "kar lastiği" olarak adlandırılan mahmuzlu nallar hem atlara hem de turistlere buzla kaplı gölde konforlu seyahat imkanı sunuyor.

Kışın soğukların etkisiyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde hizmet veren atlı kızakçılar, atların ayaklarına buzda kaymaması için taktıkları çivili nallar sayesinde misafirlerine adeta masalsı yolculuk yaptırıyor.

Ardahan ile Kars arasında yer alan ve kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan bölgenin en büyük ikinci gölü Çıldır'da, hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesi nedeniyle yüzeyde kalın bir buz tabakası oluştu.

Gölün Ardahan kesiminde buz kalınlığının 25-30 santimetreye ulaşmasıyla atlı kızakçılar, göl üzerinde misafirlere gezinti yaptırıyor.

Balıkçıların kışın üzerindeki buzu kırıp ağ atarak Eskimo usulü balık tuttuğu göle gelen ziyaretçilerden kimi göl üzerinde yürüyerek farklı bir deneyim kimi de buzda atlı kızaklarla gezinti yapmanın keyfini yaşıyor.

Deniz seviyesinden 1950 metre yüksekte bulunan, 124 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nde atlı kızakçılar, misafirlerini gezdirirken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymayı da ihmal etmiyor.

Doğal güzelliğiyle göz dolduran Çıldır'a gelen ziyaretçilerin atlı kızaklarla yaptığı bu keyifli ve masalsı yolculuğun sırrı ise atların ayaklarına takılan çivili nallarda gizli. Atın dört ayağına da takılan ve "mahmuzlu" denilen bu nallar, zemine gelen çivili çıkıntılarıyla buza batıp atın yürürken kaymasını önlüyor. Atlı kızakçılarca "kar lastiği" denilen çivili nallar sayesinde, atlar rahat manevra ve dönüş yapabiliyor, misafirler de konforlu bir gezinti yapıyor.

"Atlarımızın kar lastiği, çivili nallarımızdır"

Çıldır'ın Gölbelen köyünden gelip gölde atlı kızakla turistlere gezinti yaptırarak geçimini sağlayan Ufuk Ada, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "mahmuzlu nal" dedikleri nallardaki çivilerin, buza battığını söyledi.

"Nalın dişli ve çivili olması dolayısıyla at rahatlıkla buz üstünde manevra yapabiliyor." diyen Ada, "Bizim bu kadar rahat dolaşmamızın sırrı işte bu çivili nallarda gizli. Böyle de olması gerek. Çünkü burada her taraf buz. Biz de ona göre kendimizi ayarlıyoruz. Şükür bugüne kadar bu nedenle bir kaza geçirmedim." ifadelerini kullandı.

Nalların buza adeta lastik gibi yapıştığını belirten Ada, bu sayede atın kaymadan rahatça buzda dolaşabildiğini vurguladı.

Çıldır'ın bölgenin sembolü olduğunu, kendilerinin de turistlerin konforu için tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Ada, "Çivili nallar sayesinde misafirimizi rahatlıkla gezdirebiliyoruz. Bize gelen her yerli ve yabancı turist misafirimizdir, dolayısıyla onları en iyi şekilde karşılamak ve ağırlamak istiyoruz. Atlarımızın kar lastiği çivili nallarımızdır. Sezon başladığında bizde kar lastiklerimizi takar öyle yolumuza devam ederiz." dedi.