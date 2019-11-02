Cimbom 3 puanı hatırladı

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında sahasında Ç.Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Galatasaray oldu.

TERİM'DEN İLK 11'DE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kadroda önemli değişiklikler yaptı.

Tecrübeli teknik adam, alınan kötü sonuçların ardından verdiği kadroda revizyon sinyallerini Çaykur Rizespor müsabakasında hayata geçirdi.

Fatih Terim, ligde geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri derbi maçın kadrosuna göre ilk 11'de biri zorunlu 5 değişiklik yaparak takımını Çaykur Rizespor karşısında sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezasılı olan Marcao müsabakanın kadrosunda bulunmazken, Terim son dönemde performansları nedeniyle eleştirilen Mariano Filho, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ile Steven Nzonzi'yi yedeğe çekildi.

Fatih Terim, Çaykur Rizespor müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Ahmet Çalık, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Ömer Bayram ve Emre Mor'a formayı verdi.

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Ahmet Çalık, Yuto Nagatomo, Seri, Ömer Bayram, Emre Mor, Mario Lemina, Ryan Babel, Florin Andone ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Mariano, Nzonzi, Belhanda ve Feghouli'nin yanı sıra Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ryan Donk ve Jimmy Durmaz oturdu.

FALCAO YİNE KADRODA YOK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, Çaykur Rizespor maçının kadrosunda da yer almadı.

Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir aydır takımla çalışamayan 33 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Real Madrid ve Beşiktaş maçlarının ardından Çaykur Rizespor müsabakasında da forma giyemedi.

Sarı-kırmızılı takımda Taylan Antalyalı da müsabakanın kadrosunda bulunmadı.

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray tribünlerde büyük boşlukların olduğu maça istediği gibi başlayamadı. İlk dakikalarda oyun orta sahada sürekli faul düdükleriyle duraklarken, iki takım da etkili bir pozisyon üretemedi.

Oyunun orta sahada kilitlendiği ilk dakikalarda, sürpriz bir gol geldi. Maçın 15. dakikasında Ömer Bayram'ın soldan altıpasa gönderdiği ortada ön direkteki Talbi'nin kafayla ters vuruşunda top ağlara gitti ve sarı-kırmızılılara öne geçti.

Ev sahibi Galatasaray, ilk golü bulduktan iki dakika sonra penaltı kazandı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla bulunan Şener Özbayraklı'nın şutunda Melnjak'ın müdahalesini hakem Abdulkadir Bitigen kolla oynama olarak değerlendirdi ve penaltıya hükmetti.

Maçın 18. dakikasında penaltıyı kullanan Ryan Babel, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ters köşeye gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.

Galatasaray sahasında arka arkaya bulduğu gollerle İsmail Kartal yönetimindeki Çaykur Rizespor'a büyük bir şok yarattı. Sarı-kırmızılılar, iki golün vermiş olduğu rahatlıkla rölanti bir oyun sergiledi. Çaykur Rizespor, kalesinde gördüğü goller sonrasın Fernando Muslera'nın koruduğu kaleye daha fazla gitmesine rağmen gol bulamadı ve soyunma odasında, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarının ilk dakikalarında oyun yine orta sahada kilitlenirken, iki takımda da sakatlıklar yaşandı. Galatasaray'da Şener Özbayraklı sakatlandığı için oyundan çıktı ve yerini Mariano'ya bıraktı. Çaykur Rizespor'da ise kaleci Gökhan Akkan sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Konuk ekipte, Fenerbahçe'den transfer edilen Tarık Çetin kaleye geçti. 22 yaşındaki genç kaleci, ilk kez bir Süper Lig maçında görev yaptı.

İkinci yarıda Galatasaray'da Emre Mor topla buluştuğu anlarda etkili olmaya çalıştı ve zaman zaman Çaykur Rizespor kalesini şutlarla yokladı. Florin Andone ise ikinci yarıda istediği toplar çok fazla alamadı.

Andone, 85'te kullanılan bir kornede yakın mesafeden kafa vuruşu yapmasına rağmen kaleci Tarık'a takıldı. Konuk ekip Çaykur Rizespor ise Fernando Muslera'nın koruduğu Galatasaray kalesinde şutlarla ekili olmaya çalıştı.Ancak başarılı olamadı.

İkinci yarıda maçta gol olmayınca, Galatasaray ilk yarıda 3 dakikada bulduğu 2 golle galibiyete ulaştı.