Cimbom nefes aldı

Galatasaray, sahasında ağırladığı Sivasspor'u 3-2 yenerek 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndan oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 3-2'lik skorla kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

Florin Andone, Galatasaray'ı 21. dakikada öne geçiren golü attı. Kendisine yapılan penaltıyı ağlara gönderen Andone, 42. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Sivasspor, 69. dakikada Arouna Kone ile farkı 1'e indirdi. Ryan Babel, 74. dakikada farkı tekrar artırdı. Konuk ekip, Erdoğan Yeşilyurt'un 84'teki golüyle farkı tekrar 1'e indirdi.

Konuk ekip 48. dakikada Isaac Cofie, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Galatasaray, bu sonucun ardından puanını 13'e çıkardı. Sivasspor ise 12 puanda kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 27 Ekm Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Sivasspor ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

TERİM'DEN KADRODA 5 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son yapılan Gençlerbirliği müsabakasının ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakaya Galatasaray, Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Steven Nzonzi, Ömer Bayram, Emre Mor, Younes Belhanda, Ryan Babel, Florin Andone ilk 11'i ile başladı. Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ryan Donk, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı ve Yuto Nagatomo yer aldı.

Fatih Terim, ligin 7. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Gençlerbirliği müsabakasında ilk 11'de görev alan ve sarı kart cezalısı olan Mariano Filho'nun yanı sıra Selçuk İnan, Ryan Donk, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli'ye görev vermedi. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine sakatlığını atlatan Luyindama ile Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Emre Mor ilk 11'de forma giydi.

FALCAO VE LEMİNA KADRODA YOKTU

Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Mario Lemina kadroya alınmadı. Cezayir Milli Takımı'ndan 2 gün önce dönen Feghouli, dinlendirilirken, aşil tendonundan sakatlığı bulunan Falcao ile uyluğundan sakatlık yaşayan Lemina, 21 kişilik kadroya yazılmadı. Japonya Milli Takımı ile Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde forma giyen Yuto Nagatomo da yedek kulübesinde yer aldı.

TARAFTARLARDAN BARIŞ PINARI HAREKATI PANKARTI

Galatasaraylı taraftarlar, Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla pankart açtı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tarafından hazırlanan "1974 Kıbrıs Barış Harekatı-2019 Barış Pınarı Harekatı", "Ordumuz olsun daim muzaffer", "Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır. Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır." ve "Türk Kürt kardeştir bölücüler kalleştir" yazılı pankartlar İstiklal Marşı okunurken tribünde açıldı.