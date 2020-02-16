Cimbom seriyi bozmadı

Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray ile Kemal Özdeş'in takımı Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı. Sarı kırmızılıların golünü 45. dakikada penaltıdan Adem Büyük kaydetti. Galatasaray'ın gol yükünü sırtlayan Adem Büyük, kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta ağları sarstı.
Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 42'ye yükseltti ve arka arkaya 6. maçından galibiyetle ayrıldı. Malatyaspor ise 24 puanda kaldı ve 3 puan hasreti 6 maça çıktı.
Derbi öncesindeki bu mücadeleyi 36 bin 152 sarı kırmızılı taraftarın takip ettiği açıklandı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Malatyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
PUAN DURUMU
1- (44) Trabzonspor (1 maçı eksik)
2- (43) Başakşehir
3- (42) Galatasaray
4- (42) Sivasspor
5- (39) Alanyaspor
6- (38) Fenerbahçe
7- (36) Beşiktaş
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