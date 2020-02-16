Cimbom seriyi bozmadı

Galatasaray Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği BTC Türk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray ile Kemal Özdeş'in takımı Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı.



Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı. Sarı kırmızılıların golünü 45. dakikada penaltıdan Adem Büyük kaydetti. Galatasaray'ın gol yükünü sırtlayan Adem Büyük, kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta ağları sarstı.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 42'ye yükseltti ve arka arkaya 6. maçından galibiyetle ayrıldı. Malatyaspor ise 24 puanda kaldı ve 3 puan hasreti 6 maça çıktı.

Derbi öncesindeki bu mücadeleyi 36 bin 152 sarı kırmızılı taraftarın takip ettiği açıklandı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Malatyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

PUAN DURUMU

1- (44) Trabzonspor (1 maçı eksik)

2- (43) Başakşehir

3- (42) Galatasaray

4- (42) Sivasspor

5- (39) Alanyaspor

6- (38) Fenerbahçe

7- (36) Beşiktaş