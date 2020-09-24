  • BIST 1.103
  • Altın 457,880
  • Dolar 7,6665
  • Euro 8,9308
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 26 °C
» »

Çimlere bastığı için tartıştığı çocuğun bisikletine zarar verdi, babasını dövdü

Çimlere bastığı için tartıştığı çocuğun bisikletine zarar verdi, babasını dövdü
Bursa’da Mehmet A. (39), parktaki çimlere bastığı için tartıştığı Furkan T.’nin (13) bisikletine zarar verdi. Mehmet A., oğlunun şikayeti üzerine parka gelen baba Sadrettin T.’yi (44) de darbetti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Aziz Sancar Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre Mehmet A., parkta çimlere bastığı gerekçesiyle tanımadığı Furkan T.’ye sinirlendi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Mehmet A., Furkan T.’nin bisikletine zarar verdi.

Furkan T., eve giderek, durumu babasına anlattı. Bunun üzerine parka gelen baba Sadrettin T. ile Mehmet A. arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Mehmet A., Sadrettin T.’yi yumrukladı. Aldığı darbelerle yaralanan Sadrettin T., olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mehmet A. ve Sadrettin T. emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan Mehmet A. ile Sadrettin T.’nin kavga ettiği anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet A.’nın Sadrettin T.’ye defalarca yumruk attığı, kıyafeti kanlanan Sadrettin T.’nin olay yerinden yürüyerek, uzaklaştığı görülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Temizlik görevlileri, müziği duyunca böyle oynadı
Temizlik görevlileri, müziği duyunca böyle oynadı
Çimlere bastığı için tartıştığı çocuğun bisikletine zarar verdi, babasını dövdü
Çimlere bastığı için tartıştığı çocuğun bisikletine zarar verdi, babasını dövdü
CHP’li Belediye Başkanının o anları kameralara yansıdı 
CHP’li Belediye Başkanının o anları kameralara yansıdı 
Kazadan son anda kurtuldular! O anlar kamerada
Kazadan son anda kurtuldular! O anlar kamerada
İntihar eylemi yapmak isteyen turuncu kategorideki terörist yakalandı
İntihar eylemi yapmak isteyen turuncu kategorideki terörist yakalandı
İstanbul'da 5 katlı binada korkutan yangın
İstanbul'da 5 katlı binada korkutan yangın
Son Eklenen Videolar
Kars'ta dünyaya gelen 'albino tay' şaşırtıyor
Kars'ta dünyaya gelen 'albino tay' şaşırtıyor
Başkentte ameliyatta ölen yaralının yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
Başkentte ameliyatta ölen yaralının yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
Çocuğuna şiddet uygulayan baba, gözaltına alındı
Çocuğuna şiddet uygulayan baba, gözaltına alındı
Suç makinesi kapkaççılar önce kameraya sonra polise yakalandı
Suç makinesi kapkaççılar önce kameraya sonra polise yakalandı
Niğde'nin Bor ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem
Niğde'nin Bor ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem
Türkiye Rallisi'nin son gününde yarışlar başladı
Türkiye Rallisi'nin son gününde yarışlar başladı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti