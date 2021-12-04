Çin, ABD'nin Çinli şirketleri borsalarından çıkarma girişimine tepki gösterdi

Pekin yönetimi, Çinli şirketleri hedef aldığını iddia ettiği ABD borsalarında işlem gören şirketlerin yabancı devletlerle bağı olup olmadığına dair bilgi paylaşımını zorunlu kılan düzenlemeye tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) ABD borsalarında işlem gören yabancı şirketlerin "bir devlet kurumuna ait olmadıklarını veya devlet tarafından kontrol edilmediklerine dair bilgi paylaşımında" bulunma zorunluluğu getirilmesinin Çinli şirketleri baskı altına alma girişimi olduğunu kaydetti.

ABD'nin Çin'in gelişiminin önüne geçmeye çalıştığına işaret eden Cao, buna kararlılıkla karşı çıktıklarını vurguladı ve bunun ABD'li yatırımcıların hızla büyüyen Çinli şirketlere erişimini engelleyebileceği uyarısında bulundu.

Ülke basınındaki habere göre, ABD borsalarında işlem gören Çinli şirketlerden China Telecom ve DiDi Global, SEC'nin düzenlemesinin ardından New York borsasından çekilme kararı aldı.

SEC, dün ABD'de halka açılan yabancı şirketlere, kuruldukları ülkede "bir devlet kurumuna ait olmadıklarını veya devlet tarafından kontrol edilmediklerine dair bilgi paylaşımında bulunma zorunluluğu" getirdi.

Düzenleme kapsamında, ABD borsalarında işlem gören yabancı şirketlerin devletlerle ilişkilerinin bulunmadığını gösteren belgeleri SEC'ye sunması gerekecek.

SEC, bu kapsamda düzenlemelere uymayan şirketlere "ticaret yasağı" uygulanabileceği bilgisini paylaştı.

ABD basınındaki haberlere göre, SEC'nin söz konusu düzenlemesi, Çinli şirketlerin ABD borsalarından çıkarılması girişimlerinin devamı olarak görülüyor.

Çin'in güvenlik endişelerini öne sürerek ABD'li kamu kuruluşlarının Çinli şirketleri incelemesine izin vermeyi reddettiği biliniyor.