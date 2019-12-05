Cin Ali Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

7’den 70’e herkesin gönlünde yer eden Cin Ali, Çankaya Bülten Sokak’ta bulunan müzesinde ziyaretçilerini bekliyor. Cin Ali Müzesi çocukların ve çocukluğunu hatırlamak isteyenlerin büyük ilgisini çekiyor.

1968’de çıkan ve kısa sürede tüm Türkiye’de sevilen Cin Ali Kitap Serisi 7’den 70’e herkesin zihinlerine kazındı. İlk çıktığı günden bugüne kadar kuşaklar boyu okumayı sevdiren Cin Ali’nin Çankaya Bülten Sokak’ta bir de müzesi bulunuyor. Gazetemize kapılarını açan Cin Ali Müzesi ’ni Cin Ali karakterinin mucidi Rasim Kaygusuz’un kızı Nesrin Kaygusuz ile gezdik. Bu karakterin serüvenini merak edenler, geçmişe dönmek isteyenler ve çocukların görsel hafızalarında iz bırakmak için müzeyi açtıklarını belirten Kaygusuz gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti. Müze Pazartesi günleri hariç 18.00’a kadar ziyaret edilebiliyor.

OKUMA TEKNİĞİ ÇALIŞMASI CİN ALİ’Yİ DOĞURDU

Cin Ali’nin mucidi Rasim Kaygusuz’un 1’inci sınıflara daha kolay okumayı öğretmek için yaptığı çalışmaların sonunda bu karakterin ortaya çıktığını anlatan Kaygusuz, “Babam Köy Enstitüleri mezunuydu. Yalnızca bir öğretmen değil o köyün ileri geleniydi. Öğretmenliğinin yanı sıra marangozluk yapardı. Çocuklara okumayı oyuncaklarla, kâğıt, karton ve ahşaplarla öğretmeye çalışırdı. Çocuklar bu okuma teknikleri ile kısa sürede okumayı sökerdi. Hatta büyüdüklerinde dahi o oyuncaklarla oynamaktan zevk alırlardı. İşte tüm bu çalışmalar babamı bir kitap yazmaya yöneltti. 1968 yılında Cin Ali kitap serisini yazdı. Bu kadar sevileceğini tahmin etmiyorduk ama tüm Türkiye’de çok sevildi ve günümüzde halen nesillerin bir ortak noktası hepsinin. Eğitim hayatında bir iz olarak kaldı, kalmaya devam ediyor” dedi.

ÇOCUKLAR VE ÇOCUKLUĞUNU YAŞAMAK İSTEYENLER BURAYA

Kaygusuz müzenin ortaya çıkışını ve özelliklerini şöyle anlattı:

“Cin Ali Vakfı’nı kurduktan sonra çalışmalarımıza yine devam ettik. Fakat gelen talepler insanların Cin Ali’nin nasıl ortaya çıktığını merak etmesi, eski sayılarına merakı ve sahtesi çok çok olan Cin Ali’nin doğru anlatılmasını istememiz bizi müze oluşturmaya yöneltti. Müze’de Rasim Kaygusuz’un hayatı , özel eşyaları ve okuma tekniklerine yönelik yaptığı oyuncakları yer alıyor. Ayrıca o döneme ait siyah önlüklü, kara tahtalı temsili bir sınıf yer alıyor. Müzeye gelen aileler çocuklukların burada tekrar yaşıyor. Adeta o sıralarda çocuklarından daha çocuk oluyorlar. Onun dışında önemli bir eser Cin Ali’nin serisi . Sahaflardan bulabildiğimiz en eski kitaplar burada. Babamın yalnızca torununa imzaladığı bir kitap da yer alıyor. Tüm bunların yanı sıra kent bilincini çocuklarımıza kazandırmak ve şehirlerini tanıtmak için Ankara’nın o dönemki fotoğraflarının olduğu bir sergimiz var.”

GİRİŞLER 6 LİRA İLE 25 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Cin Ali Müzesi 7’den 70’e herkesin ilgisini çekiyor. Müzeye giriş ücreti kişi başı 6 liradan içerideki etkinliklere göre 25 liraya kadar değişebiliyor. Müze binası ayrıca bir de kütüphaneye ev sahipliği yapıyor. Özellikle drama çalışmaları için önemli kaynakları barından kütüphanede isteyenler araştırmalarını rahat bir şekilde yapıyor. Onun dışında hediyelik eşya noktası, kafeterya yine bina içerisinde bulunuyor. Pazartesi günleri hariç Cin Ali Müzesi misafirlerini bekliyor.

Erkal Erdoğan //İLKSAYFA

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