  • BIST 1.424
  • Altın 460,976
  • Dolar 7,6468
  • Euro 9,3229
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 0 °C
»

Çin Alibaba hakkında 'tekelcilik' soruşturması başlattı

Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi (SAMR), e-ticaret devi Alibaba hakkında tekelcilik soruşturması başlattı.
Çin Alibaba hakkında 'tekelcilik' soruşturması başlattı

Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi (SAMR) tarafından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın e-ticaret devi Alibaba'nın şüphelenilen bazı tekelci faaliyetlerinin araştırılması için açıldığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, şirkete bağlı finans kuruluşu Ant Grup'un yöneticileri ifade vermeye çağırıldı.

Ant Grup'tan yapılan açıklamada, piyasa düzenleyicisi SAMR ile iş birliği yapılacağı bildirildi.

SAMR'ın bu adımı iktidardaki Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) hızla büyüyen teknoloji sahasını kontrol etme çabası olarak yorumlanırken, partinin özellikle bu alandaki tekelcilikle mücadele kapsamında girişimlerini artırması bekleniyor.

Çinli yetkililer, Alibaba'nın Ant Grup için planladığı 37 milyar dolar değerindeki halka arzı da geçen ay durdurmuştu.

SAMR, 14 Aralık'ta, bazı satın almalarda onay istemedikleri için e-ticaret devi Alibaba ve Tencent Holdings'i 76 bin 500'er dolar para cezasına çarptırmıştı.

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, 59 milyar dolarlık serveti ile Çin'in en zengin girişimcisi olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ölçü aletlerinin muayene ve damgalama bedelleri belirlendi24 Aralık 2020 Perşembe 10:17
  • Borsa güne rekorla başladı24 Aralık 2020 Perşembe 10:14
  • Ölçü aletlerinin muayene ve damgalama bedelleri belirlendi24 Aralık 2020 Perşembe 09:57
  • Türkiye'de bu yıl 110 bin ton bal üretildi24 Aralık 2020 Perşembe 09:56
  • Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı24 Aralık 2020 Perşembe 09:15
  • Kovid-19'dan etkilenen esnaf ve sanatkara hibe ve kira desteğinin uygulama esasları belli oldu24 Aralık 2020 Perşembe 09:14
  • Hal uyuşmazlıklarında parasal sınır 128 bin 88 lira olarak belirlendi24 Aralık 2020 Perşembe 09:13
  • Kasımda 1009 yatırım teşvik belgesi verildi24 Aralık 2020 Perşembe 09:13
  • Bakan Dönmez: Hedefimiz olan 40 tonun üzeri altın üretimini gerçekleştireceğiz23 Aralık 2020 Çarşamba 16:21
  • Plastik poşetin fiyatı belli oldu23 Aralık 2020 Çarşamba 15:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti