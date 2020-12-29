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Çin aşısında son dakika gelişmesi

Çin'den ilk aşılar yarın sabah İstanbul'a gelecek. Aşılar perşembe akşamı ise Ankara'ya gönderilecek.
Çin aşısında son dakika gelişmesi

 Çin'den ilk aşılar yarın sabah İstanbul'a gelecek. Aşılar perşembe akşamı ise Ankara'ya gönderilecek. 

Bugün THY, Çin'den gelecek aşılarla ilgili net tarihi açıkladı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"Bir süredir beklediğiniz aşı taşıma detayları biraz önce paylaşıldı. Çin'den gelecek ilk parti aşı Pekin - İstanbul Havalimanı - Ankara şeklinde taşınacak.Uçuş detayları şu şekilde olacak:Aşılar TK6175 30 Aralık seferi ile PEK-IST, TK2170 31 Aralık seferi ile IST-ESB sevk edilecektir. TK6175 30 Aralık seferinin İstanbul Havalimanı'na iniş saati 30 Aralık 06:10'dur. TK2170 31 Aralık seferinin icra saati ise 31 Aralık 20:05'tir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Çin aşısının yılbaşından önce geleceğini açıklamıştı. 

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