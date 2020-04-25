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Çin basını Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un öldüğünü iddia etti

Çin’e bağlı Hong Kong Özerk Yönetimi’ndeki HKS TV, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kalp sorunu nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia etti.
Çin basını Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un öldüğünü iddia etti

Özellikle sosyal medyada günlerdir konuşulan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un öldüğü söylentileri, Japon medyasının bitkisel hayata girdiğini iddia etmesiyle ayyuka çıkmıştı.

Japonlar, başarısız bir kalp ameliyatı sırasında Kim’in bitkisel hayata girdiğini iddia etmişti.

ÇİN BASINI HAYATINI KAYBETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Japonların inanılmaz iddiasının ardından bu kez Çin’e bağlı Hong Kong Özerk Yönetimi’ndeki HKS TV, Kim’in yaşadığı kalp sorunu nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü.

İngiliz medyasında da yer alan habere göre, Kim yaşadığı ufak bir kalp sorunu nedeniyle daha önce Çinli doktorlar tarafından ziyaret edilmiş ve bazı tavsiyelerde bulunulmuştu.

"GÖĞSÜNÜ TUTARAK YERE YIĞILDI"

Haberde ayrıca Kim’in ülkenin kırsal bir bölgesini ziyareti sırasında göğsünü tutarak yere yığıldığı öne sürüldü.

Olay sonrası doktorların hemen hastaneye kaldırdığı Kim’in ameliyata alındığı ve ameliyattan çıkamadığı iddia edildi.

Japon medyası Kim’in bitkisel hayatta olduğunu iddia ederken Hong Kong medyası ise Kuzey Kore liderinin öldüğünü öne sürdü.

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