Çin çıldırdı: 20 savaş uçağıyla şoke eden taciz

Çin Hava Kuvvetlerine ait 20 adet savaş uçağı, Tayvan tarafından ilan edilen stratejik bölgedeki Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı ihlal etti.

Güneybatı istikametinden Tayvan'ın hava sahasını ihlal eden Çin uçakları arasında 2 adet Y-8, denizaltı savunma harbi uçağı, 1 adet KJ-500 havadan erken ihbar ve kontrol uçağı, 4 adet H-6K bombardıman uçağı, 10 adet J-16 savaş uçağı, 2 adet J-10 savaş uçağı ve 1 adet Y-8 gözlem uçağı yer aldı.

İLK KEZ BU KADAR BÜYÜK BİR İHLAL GERÇEKLEŞTİ

Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından neredeyse her gün rapor edilen hava sahası ihlallerinde ilk kez bu kadar büyük bir ihlal kaydedildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı güneybatı istikametinden ihlale başlayan Çin uçaklarını radyo aracılığıyla uyardığını belirtti.

İHLAL EDİLEN ROTA, STRATEJİK ÖNEME SAHİP BÖLGE

Olayın gerçekleştiği yer ise stratejik öneme sahip. Uçaklardan bazıları Tayvan'ı Filipinler'den ayıran Bashi Kanalı'ndan geçti. Tayvan'a göre Çin, bu rotayı kasten ihlal ediyor. Amaç ise Tayvan'a olası bir Çin saldırısında Bashi Kanalı'ndan Tayvan'a yardıma gelecek olan ABD savaş gemilerine yönelik hava saldırılarını simüle etmek.

Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin, son aylarda ada ülkesi etrafındaki ihlallerini daha da artırmış durumda.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından, 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.