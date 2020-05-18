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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping suçlamaları kabul etmedi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, koronavirüs salgınıyla ilgili bilgileri sakladıklarına yönelik eleştirilere "Baştan sona açıklık, şeffaflık ve sorumlulukla hareket ettik" diyerek cevap verdi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping suçlamaları kabul etmedi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yöneltilen eleştiriler karşısında ülkesinin tutumunu uluslararası platformda ilk kez savundu.Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Şi, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) karar alma mekanizması olan Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) telekonferansla yapılan 73'üncü toplantısında konuştu.

"BAŞTAN SONA ŞEFFAF HAREKET ETTİK"

Dünya genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Şi, ülkesinin, Kovid-19 salgınına karşı titizlikle yürütülen çabalar sayesinde virüsün gidişatını değiştirdiğini, halkın yaşamını ve sağlığını koruduğunu belirterek, "Baştan sona açıklık, şeffaflık ve sorumlulukla hareket ettik." dedi.

"KONTROL VE TEDAVİ DENEYİMİNİ DÜNYAYLA PAYLAŞTIK"

Salgın ortaya çıktığında DSÖ'ye ve ilgili ülkelere zamanında bilgi verdiklerini ifade eden Şi, "Kontrol ve tedavi deneyimini, tereddütsüz dünyayla paylaştık. İhtiyacı olan ülkeleri desteklemek ve onlara yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.Şi, yoksul ülkelerin borçlarının ertelemesi konusunda G20 ülkeleriyle görüşmeler yürüteceğini, bu ülkelerin borç yükünden kurtarılması ve mevcut zorluklara odaklanabilmesi için borç erteleme programı hazırlamak üzere görüşlerini ileteceğini ifade etti.

"ÇİN'İN BULACAĞI AŞI 'KÜRESEL KAMU MALI' OLACAK"

Salgından en fazla etkilenen ülkelere yardım için çalışacaklarını vurgulayan Şi, "Kovid-19 aşısı geliştirme ve uygulama çalışmalarının başarılı olması halinde aşı 'küresel kamu malı' olacak. Böylece gelişmekte olan ülkeler için de erişilebilir ve uygun maliyetli olması sağlanacak." dedi.Şi, Çin'in salgınla mücadele ve insani yardım konusunda arz zincirlerinin korunması ve güvenli nakil hatları oluşturulması için, BM ile iş birliği içinde, ülkesinde küresel insani yardım merkezi oluşturulması için çalışacağını belirtti.Devlet Başkanı Şi, Çin'in, hastalıkla mücadele ve salgından etkilenen ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yardımcı olmak için gelecek iki yılda 2 milyar dolar yardımda bulunacağını dile getirdi.

"DSÖ MÜCADELEYE ÖNCÜLÜK ETMELİ"

Kovid-19'u kontrol altına almak için uluslararası iş birliğini güçlendirmenin önemine değinen Şi, ekonomik ve sosyal kalkınmayı yeniden canlandırmak, halk sağlığı alanında küresel yönetişimi güçlendirmek gerektiğini söyledi."Kovid-19'un kontrolü ve tedavisi için elimizden geleni yapmalıyız." diyen Şi, DSÖ'nün küresel mücadeleye öncülük etmesi gerektiğini kaydetti.Kovid-19 ile mücadelede Afrika'ya daha fazla destek sağlanması gerektiğini de vurgulayan Şi, Çin'in, Afrika'nın hastalığa hazırlık ve kontrol kapasitesini artırmasına yardımcı olacağını dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

İlk olarak, Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 800 bini aşarken, 320 bine yakın insan hayatını kaybetti.Pekin yönetimi, ilk ortaya çıktığı günlerde salgını gizlemeye çalıştığı, DSÖ'yü ve diğer ülkeleri zamanında uyarmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

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