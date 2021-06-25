Çin güne felaketle uyandı! 18 çocuk hayatını kaybetti

Çin'in Henan eyaletinde bulunan bir dövüş sanatları okulunda çıkan yangında, en az 18 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Yangında yaralanan 16 kişiden 4'ünün durumu ağır olduğu açıklandı.
Yangının çıktığı sırada okulda 34 öğrencinin olduğu bildirildi.
Yerel basın, kurbanların çoğunun 7 ila 16 yaşları arasındaki yatılı öğrenciler olduğunu bildirdi.
Henan eyaletinin Shangqiu şehrindeki yangının nedeni bilinmiyor.
Polis, merkezin sahibini gözaltına aldı.
Yetkililer yangına neyin neden olduğuyla ilgili soruşturma başlattı.
Çin, tarihinde çok sayıda ölümcül yangın gördü. 2010 yılında Şanghay'da çok katlı bir apartmanda çıkan yangında en az 58 kişi hayatını kaybetmişti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.