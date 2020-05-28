  • BIST 105.860
  • Altın 375,523
  • Dolar 6,7887
  • Euro 7,4704
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 18 °C
»

Çin, Hong Kong için uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası’nı kabul etti

Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası’nı kabul etti.
Çin, Hong Kong için uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası’nı kabul etti

Çin Ulusal Halk Kongresi (Ulusal Meclis), Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası’nı kabul etti. 

Çin’de yaklaşık 5 bin delegenin katılımıyla başkent Pekin’de düzenlenen Ulusal Halk Kongresi ve Halk Siyasi Danışma Konferansının yıllık toplantılarının kapanış oturumunda Ulusal Güvenlik Yasası, 2 bin 878 oyla kabul edildi. 

Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor. Hong Kong yerel meclisinin onayı gerekmeksizin yasa yürürlüğe girecek.

Hong Kong'daki muhalifler ve Batılı ülkelerin karşı çıktığı Ulusal Güvenlik Yasası'nın Çin medyası tarafından Hong Kong’un "vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önünü açıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eskişehir'de Kovid-19 nedeniyle ara verilen YHT seferleri yeniden başladı28 Mayıs 2020 Perşembe 10:27
  • Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı28 Mayıs 2020 Perşembe 10:25
  • Hatay'da buğday hasadı başladı28 Mayıs 2020 Perşembe 10:19
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 'B.Ö. 43 kadını mağdur etti' haberleriyle ilgili açıklama28 Mayıs 2020 Perşembe 10:18
  • Türkiye ve dünya gündemi28 Mayıs 2020 Perşembe 09:46
  • Türkiye'den çok sert açıklama: Kendi barbarlığınıza bakın28 Mayıs 2020 Perşembe 09:40
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan '27 Mayıs' mesajı28 Mayıs 2020 Perşembe 09:29
  • İdlib'de şehit olan Teğmen Canbert Tatar'ın ailesine şehadet haberi ulaştı28 Mayıs 2020 Perşembe 09:28
  • Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde 'sosyal mesafeli tatil' düzenlemesi28 Mayıs 2020 Perşembe 09:28
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' paylaşımı28 Mayıs 2020 Perşembe 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti