  • BIST 1.402
  • Altın 467,245
  • Dolar 7,7600
  • Euro 9,4941
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 6 °C
»

Çin ile ABD arasında askeri istişare toplantısı polemiği

Çin, ABD ordusunun üst düzey komutanları ile plananan askeri istişare toplantısına katılmadı.
Çin ile ABD arasında askeri istişare toplantısı polemiği

Çin, her yıl ABD ordusunun üst düzey komutanları ile Askeri Deniz İstişare Anlaşması kapsamında yapılan ve bu yıl 14-16 Aralık tarihlerinde online olarak düzenlenmesi planlanan diyalog görüşmelerine katılmadı.

Çin'in neden katılmadığı henüz net değilken, konuyla ilgili açıklama yapan ABD'nin Hint Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Phil Davidson, Pekin'i sert ifadelerle eleştirdi.

Oramiral Davidson, "Çin'in Askeri Deniz İstişare Anlaşması (ADIA) için yapılacak toplantıya katılmaması Çin'in anlaşmalarına uymadığının diğer bir örneğidir. Bu, Çin ile anlaşma yapmak isteyen tüm ülkelere örnek olsun." ifadelerini kullandı.

1998'de imzalanan anlaşmaya bağlı olduklarını belirten Davidson, Çin ordusuna Anlaşma maddeleri ve amacına uygun bir şekilde diyalogu sürdürme çağrısında bulundu.

Söz konusu diyalog toplantılarında, ABD ile Çin arasında Güney Çin denizi başta olmak üzere Pasifik bölgesinde her yıl yaşanan tehlikeli manevralar inceleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prof. Dr. Satar: Önlem alınmazsa yumurtadaki çekirgeler 2021'de istilaya neden olur17 Aralık 2020 Perşembe 10:24
  • Türbeye Fransız tarzı tente takılmasına tepki17 Aralık 2020 Perşembe 10:05
  • AFAD ekibi 'Muhammed bebeğin mutluluğu'na oy verdi17 Aralık 2020 Perşembe 10:02
  • ABD Ulusal İstihbaratı, başkanlık seçimi değerlendirmesini belirlenen tarihte teslim edemeyeceğini açıkladı17 Aralık 2020 Perşembe 10:00
  • Çin ile ABD arasında askeri istişare toplantısı polemiği17 Aralık 2020 Perşembe 09:59
  • Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor17 Aralık 2020 Perşembe 09:54
  • İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonu yapıldı17 Aralık 2020 Perşembe 09:53
  • Çanakkale açıklarında 23 sığınmacı kurtarıldı17 Aralık 2020 Perşembe 09:53
  • Karabağ'dan Suriye'ye tabutla döndüler17 Aralık 2020 Perşembe 09:50
  • Artvin'de barajlardaki su seviyesi düştü17 Aralık 2020 Perşembe 09:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti